TV Reutlinger vor Saisonstart der 2. Bundesliga: Handel noch mehr im Fokus

REUTLINGEN. Für den TV Bauer Finanz Reutlingen beginnt am Sonntag (11 Uhr) die neue Saison in der 2. Tennis-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Marek Kimla trifft dabei im Heimspiel auf den BASF TC Ludwigshafen. »Mit Ludwigshafen und danach in Pforzheim haben wir gleich zwei sehr schwere Gegner vor der Brust«, berichtet Kimla, der gemeinsam mit Benjamin Genähr das Team zusammengestellt hat. Die Achalmstädter rufen erneut den Klassenerhalt als Ziel aus.

Sieben Abgängen stehen sechs Zugänge gegenüber – insgesamt hat der TV Bauer Finanz Reutlingen 18 Spieler auf dem Mannschaftsmeldebogen. Nach drei Jahren hat der bisherige Spitzenspieler Nerman Fatic (ATP 239) den Club verlassen, auch Publikumsliebling Michael Berrer (TEC Waldau Stuttgart) ist nicht mehr dabei. "Das schmerzt schon, wir wollen diese Abgänge als Team kompensieren", blickt Kimla dennoch positiv nach vorne. Vom Grundsatz soll sich bei den Achalmstädtern nicht viel verändern. »Vier Deutsche und zwei Importspieler – das ist der Plan für jedes Spiel«, betont Kimla. Auf den vorderen Positionen haben die Reutlinger drei Italiener gemeldet. Neuer Spitzenspieler ist Giulio Zeppieri, aktuell die Nummer 351 der ATP-Weltrangliste. Der 23-Jährige stand zu Beginn des letzten Jahres bereits auf Rang 110 und hat trotz seines jungen Alters bereits mehr als eine Million Euro an Preisgeldern eingespielt.

Eines der deutschen Aushängeschilder des TV Reutlingen: Noah Schlagenhauf. Foto: JoBaur Eines der deutschen Aushängeschilder des TV Reutlingen: Noah Schlagenhauf. Foto: JoBaur

Bei den diesjährigen French Open schied der Linkshänder in der ersten Runde gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz (Spanien) in drei Sätzen aus. Auch beim laufenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon schaffte der Italiener wieder den Sprung aus der Qualifikation ins Hauptfeld und in die erste Runde.

»Er hat schon viel Potenzial«, so Kimla. Dazu kommen Zeppieris Landsleute Fabrizio Andaloro und Riccardo Bonadio, der am Sonntag 32 Jahre alt wird. Mit Renzo Olivo, bereits im vergangenen Jahr beim TVR, ist ein vierter Italiener die Nummer zwei auf der Meldeliste.

»Unser klares Ziel ist es aber, weiter mit vielen deutschen Spielern tollen Tennis-Sport in der Region anzubieten. Wir hoffen auf viele Zuschauer«, sagt der 46-Jährige, der sich seiner Linie mit dem einst eingeschlagenen deutschen Weg damit treu bleibt. Der Tscheche Marek Jaloviec dürfte auch regelmäßig an der Rudolf-Harbig-Straße aufschlagen.

DAS AUFGEBOT DES TV REUTLINGEN Vier Italiener im Zweitliga-Kader Position 1: Giulio Zeppieri (Nationalität: Italien, 23 Jahre, ATP-Rangliste: 351); 2. Renzo Olivo (Italien/Argentinien, 33, 312); 3. Fabrizio Andaloro (Italien, 24, 379); 4. Tim Handel (28, 606); 5. Riccardo Bonnadio (Italien, 31, 1.046); 6. Alex Knaff (Luxemburg, 27, 617); 7. Noah Schlagenhauf (22, 1.487); 8. Lasse Pörtner (19, 914); 9. Marek Jaloviec (Tschechien, 31, -); 10. Nico Hornitschek (25, 1.487); 11. Jeremy Schifris (23, 1.206); 12. Peter Torebko (37, -); 13. Max Dahlin (Schweden, 19, -); 14. Christian Wedel (24, Deutsche Rangliste: Platz 99); 15. Marc Mail (21, -); 16. Peter Mayer-Tischer (43, -); 17. Manuel Frank (23, -); 18. Maximilian Renz (24, -). (tob)

Und was machen die deutschen Kräfte? Der aus Ohmenhausen stammende Tim Handel steht nach dem Abgang von Berrer noch mehr im Fokus. »Geplant sind acht Einsätze in dieser Runde«, bestätigte der 28-Jährige, der auf eine bisher durchwachsene Saison zurückblickt und auf Position 606 der Welt zurückgefallen ist (Beste Platzierung: 363 im Mai 2024). Seine Highlights in diesem Jahr: Bei den Trimbach Open (ITF Future M25) in der Schweiz erreichte Handel das Halbfinale, bei den Heilbronn Open (ATP-Challenger 100) gelang ein bemerkenswerter Sieg gegen den Schweden Elias Ymer (ATP 260). In dieser Woche spielt der Tennis-Profi beim Turnier in Kassel, dazu hat Handel für die Metzingen Open in zwei Wochen gemeldet. Kommt der 28-Jährige bei den Turnieren weit, reduzieren sich seine Einsätze für den TVR.

Der TV Reutlingen schlägt in dieser Saison vier Mal vor heimischer Kulisse an der Rudolf-Harbig-Straße auf. Fünf Mal ist der Zweitligist aus der Achalmstadt auswärts gefordert. Ein Überblick über die genauen Spieltermine. Sonntag, 13. Juli, 11 Uhr: TV Bauer Finanz Reutlingen – BASF TC Ludwigshafen Freitag, 18. Juli, 13 Uhr: TC Wolfsberg Pforzheim – TV Bauer Finanz Reutlingen Sonntag, 20. Juli, 11 Uhr: RW Sprendlingen – TV Bauer Finanz Reutlingen Freitag, 25. Juli, 13 Uhr: TC Augsburg Siebentisch – TV Bauer Finanz Reutlingen Sonntag, 27. Juli, 11 Uhr: TC Bauer Finanz Reutlingen – 1. FC Nürnberg Freitag, 1. August, 13 Uhr: TC Bauer Reutlingen – Team Ladival TC Bad Vilbel Sonntag, 3. August, 11 Uhr: Wiesbadener THC – TV Bauer Finanz Reutlingen Freitag, 8. August, 13 Uhr: Eintracht Frankfurt – TV Bauer Finanz Reutlingen Sonntag, 10. August, 11 Uhr: TV Bauer Finanz Reutlingen – Espenhain. (GEA)

Noah Schlagenhauf ist der zweite deutsche Akteur, der regelmäßig zum Einsatz kommen wird. »Die ersten sechs, sieben Spiele habe ich zugesagt. Ich stehe auch für mehr Einsätze zur Verfügung«, betont Schlagenhauf, der bis zuletzt noch in den USA am College spielte. In dieser Woche schlägt der 22-Jährige beim Turnier im österreichischen Telfs (ITF-Future M15) auf. Zum Kern des Teams gehören weiter die bisherigen Kräfte Lasse Pörtner, Nico Hornitschek sowie Routinier Peter Torebko. Dazu kommt Neuzugang Jeremy Schifris. »Ein sehr interessanter Spieler«, betont Kimla. Schifris ist 23 Jahre alt, Linkshänder und wird aktuell auf ATP-Rang 1.206 geführt. Auf den hinteren Positionen tauchen noch neu TVR-Routinier Peter Mayer-Tischer sowie Manuel Frank auf. (GEA)