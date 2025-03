Der TV Bauer Finanz Reutlingen geht auch in der Saison 2025 in der 2. Tennis-Bundesliga an den Start. Insgesamt gibt es sechs Abgänge und vier Zugänge. Auch auf der Manager-Position stellt sich der Verein neu auf.

Prominentester Abgang: Michael Berrer, die ehemalige Nummer 42 der Weltrangliste. Foto: JoBaur Prominentester Abgang: Michael Berrer, die ehemalige Nummer 42 der Weltrangliste. Foto: JoBaur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.