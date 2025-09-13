Vor großer Kulisse erster Saisonsieg der Metzinger Handballerinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im dritten Anlauf hat's geklappt: Nach zuvor zwei Niederlagen hatten die Metzinger Handballerinnen am Samstagabend doppelt Grund zu strahlen. Durch die 41:34 (18:15)-Tor-Gala gegen den BSV Sachsen Zwickau holte die TuS den ersten Sieg in dieser Saison. Zugleich wurde die Partie auch in anderer Hinsicht zur absolut geglückten Veranstaltung nach dem Umzug nach Tübingen, denn 1.497 Zuschauer in der Paul-Horn-Arena sorgten für eine große Kulisse mit einer Top-Stimmung. »Es ist riesig, dass beim Frauen-Handball so viele Zuschauer kommen, und hat unfassbar Spaß gemacht«, beschrieb Rückraumspielerin Santina Sabatnig die Metzinger Gefühlslage.

Auch Ferenc Rott strahlte über das ganze Gesicht. So hatte es sich der Geschäftsführer gewünscht. »Geiles Event«, sagte er und kündigte am Hallenmikrofon an: »Das wiederholen wir.« Die Vorfreude auf das nächste Heimspiel ist bei den Pink Ladies schon groß. Allerdings wird es bis zur Partie gegen die HSG Bensheim-Auerbach (11. Oktober) vier Wochen dauern, da nun Länderspiel-Pause ist. Im Einsatz für ihre Nationalmannschaft sind die Österreicherinnen Santina Sabatnig und Klara Schlegel, Gabriela Bitolo läuft für Brasilien auf und Charlotte Cholevova streift sich den tschechischen Dress über. Sabatnig, Schlegel und Bitolo werden sich dabei bald wiedersehen, denn ihre Nationalmannschaften treffen im Testspiel zwichen Österreich und Brasilien aufeinander.

Mit Blitzstart zur Sechs-Tore-Führung

Es ging auch gleich sehr gut los für die »TusSies«, die, angeführt von Naina Klein und Gabriela Bitolo, ein Tor nach dem anderen warfen. Die offensive Deckung der Sächsinnen, die mit nur elf einsatzfähigen Spielerinnen angereist waren, stellte kein Hindernis dar. Beim Stand von 7:1 nach gerade mal neun Minuten sprach alles für die Gastgeberinnen, doch sie hatten die Rechnung ohne Norman Rentsch gemacht. Zwickaus Coach ließ fortan den Rest des Spiels mit Sieben-gegen-Sechs spielen. Damit hatten die Metzingerinnen zunächst erhebliche Probleme. Immer wieder wurde die Abwehr vom BSV ausmanövriert, die Gäste starteten eine Aufholjagd. Die TuS ließ in dieser Phase zwei Siebenmeter-Chancen durch Charlotte Cholevova und Selina Lindemann ungenutzt. Nach 25 Minuten war der Jubel bei Zwickau und seinen mitgereisten Fans groß: Linksaußen Jasmina Gierga markierte den 13:13-Ausgleich. Das Spiel drohte zu kippen.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit fingen sich die Pink Ladies aber wieder. Bitolo, die zwischenzeitlich erfolgreich die Siebenmeter übernahm und auch aus dem Feld sehr gut traf, erzielte nun zwei ihrer insgesamt zehn Treffer, Naina Klein setzte den Schlusspunkt der ersten Halbzeit zur 18:15-Führung. Damit wurde das sächsische Team ausgebremst. »Wir haben kühlen Kopf bewahrt«, sagte Sabatnig über den Metzinger Zwischenspurt. Und Mannschaftsführerin Svenja Hübner befand, dass es »total wichtig« gewesen sei, durch die starke Anfangsphase mit einem guten Gefühl ins Spiel zu gehen. »Dann lassen sich auch schwierige Phasen überstehen.«

Immer wieder Treffer ins leere Tor

Zwar kassierte die TuS in der zweiten Halbzeit mehr Gegentore als in der ersten Halbzeit, aber die Verteidigung machte es nun Zwickau viel schwerer, zu einfachen Torerfolgen zu kommen und fing auch wiederholt Zuspiele der Gäste ab. Weil Zwickau für die Torhüterin bei Angriffen eine siebte Feldspielerin brachte, nutzte die TuS dies für insgesamt sechs Treffer ins leere BSV-Tor. »Wir waren geduldig und verteidigten mit viel Disziplin«, sagte Bitolo, die vor den Augen ihrer angereisten Eltern ein erstklassiges Spiel machte. Klein und Rechtsaußen Sabrina Tröster - beide trafen neun Mal - waren weitere TuS-Trümpfe an diesem Abend.

Bitolo & Co. bauten die Führung auf fünf Tore aus (26:21/38.) und hielten das Rentsch-Team auf Abstand. In der Schlussphase erzielte TuS-Kreisläuferin Svenja Demmel ihre ersten Bundesliga-Treffer. »Das Erfolgs-Geheimnis war unsere Abwehr, aber 34 Gegentore sind zu viel«, urteilte Coach Miriam Hirsch. Auf der Gegenseite sparte die Ex-Metzingerin Silje Brons Petersen, die in der zweiten Halbzeit auffälliger als in der ersten agierte, nicht mit Kritik. »Wir haben so viele einfache Fehler in Abwehr und Angriff gemacht«, monierte die BSV-Spielmacherin. (GEA)