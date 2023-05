»TusSies« verlängern mit Quartett

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Kurz vor Saisonende verkündet Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen gleich mehrere Weichenstellungen für die neue Saison. Rechtsaußen Magda Balsam wird die »TusSies« nach nur einem Jahr wieder verlassen und zu ihrem polnischen Club Lublin zurückkehren. »Magda kam im Frühjahr auf uns zu mit der Bitte, aus persönlichen Gründen vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen zu können. Nachdem wir mit Anna Frankova nun einen adäquaten Ersatz präsentieren können, war diese Lösung für uns dann akzeptabel«, sagt Geschäftsführer Ferenc Rott. Frankova kommt vom Liga-Rivalen BSV Sachsen Zwickau.

Die torgefährliche, 31-malige tschechische Nationalspielerin hat in dieser Saison 86 Erstliga-Treffer erzielt. Balsam, die auch Siebenmeter warf, kam auf 109/46 Tore. »Der Spielstil, die Qualität der Mannschaft und die Chance, um die Teilnahme am internationalen Wettbewerb zu kämpfen, sind für mich absolut perfekt«, sagt Frankova. Die 26-Jährige unterzeichnete einen Zweijahres-Vertrag.

Daneben wurden die letzten Fragezeichen im Kader geklärt. Linksaußen Laura Godard, Rechtsaußen Sabrina Tröster und Kreisläuferin Svenja Hübner bleiben bei den »TusSies«. Hübner trägt bereits seit vier Jahren den TuS-Dress. »Ich freue mich riesig, zwei weitere Jahre in Metzingen bleiben zu dürfen«, sagt die 27-Jährige, die einst aus der 3. Liga nach Metzingen kam und sich hier als Bundesliga-Akteurin etablierte. Die junge Kreisläuferin Ida Petzold (17), die bereits in dieser Saison zum Kader gehörte, erhält einen Bundesliga-Vertrag.

Neben Balsam verlässt am Saisonende auch Co-Trainer Manel Cirac die TuS. Der Spanier war Coach der zweiten Mannschaft, die den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machte. Da die HSG Stuttgart-Metzingen nicht mehr mit dem 35-Jährigen plant, ist die TuS nun auf der Suche nach einem neuen »Co« für Coach Werner Bösch. Metzingen strebt eine langfristige Kooperation mit Stuttgart an. (eye)