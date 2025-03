TuS Metzingen verpflichtet brasilianische Nationalspielerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Bundesligist TuS Metzingen verpflichtet die brasilianische Handball-Nationalspielerin Gabriela Bitolo von Costa del Sol Málaga und schließt damit die Lücke im rechten Rückraum, die durch den Wechsel von Jana Scheib zum Thüringer HC entstehen wird. Die Südamerikanerin unterschrieb für zwei Spielzeiten bei den Pink Ladies.

Mit Gabriella Bitolo wird zukünftig eine international sehr erfahrene Linkshänderin das Trikot der Pink Ladies tragen. Die 25- jährige wurde in São Paulo geboren und trug bislang 27 Mal das Trikot des brasilianischen Nationalteams. Sie verbuchte in ihrer Karriere bereits Olympiateilnahmen in Paris sowie in Tokio und nahm an mehreren Weltmeisterschaften teil.

In ihrem Heimatland gewann Bitolo mit dem Team von EC Pinheiros im Jahr 2019 den nationalen Meistertitel. Zudem sicherte sie sich mit Club Balonmano Elche 2020 den spanischen Pokalsieg und im Jahr darauf die spanische Meisterschaft. Seit 2023 steht sie bei Costa del Sol Málaga unter Vertrag und rangiert mit ihrem Team aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die nächste Station der 1,80 Meter großen Rückraumspielerin lautet nun Metzingen. Die Südamerikanerin ist bereit für die neue Herausforderung im Schwabenland. »Ich freue mich sehr, in den nächsten zwei Jahren für die TuS Metzingen zu spielen. Es ist eine tolle Gelegenheit für mich, in einer sehr starken Liga tätig zu sein und mich weiterzuentwickeln«, so Bitolo.

Metzingens Kommandogeberin Miriam Hirsch ist sehr angetan davon, dass sich eine Spielerin wie Bitolo für Metzingen entschieden hat. »Sie bringt reichlich internationale Erfahrung mit und dies gepaart mit vielen positiven Emotionen. Sie will mit uns den nächsten Schritt gehen und ist in der Lage, eine Führungsrolle zu übernehmen. Vor allem im Angriff hat sie extreme Qualitäten, bringt Torgefahr mit und ist schwer zu verteidigen, was wiederum Räume für die Mitspielerinnen schafft«, meint Hirsch.

Und auch Metzingens Geschäftsführer Ferenc Rott versprüht große Vorfreude: »Gabriela wird zukünftig eine tragende Rolle bei uns übernehmen. Ich bin davon überzeugt, dass uns eine Spielerin ihres Formats, auch mit all ihrer Erfahrung, einen weiteren Schritt nach vorne bringen wird.« (GEA)