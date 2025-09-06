TuS Metzingen verliert auch zweites Saisonspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen kassieren im zweiten Saisonspiel ihre zweite Niederlage. Bei Vizemeister HSG Blomberg-Lippe halten die »TusSies« in der ersten Halbzeit die Partie offen. Am Ende allerdings zieht die TuS mit 25:31 (13:14) den Kürzeren. »Die erste Halbzeit war gut. Dann haben die Kräfte nachgelassen und wir konnten in der Abwehr nicht mehr so gut dagegenhalten«, sagte Sabrina Tröster. Die Rechtsaußen kam auf drei Treffer. Erfolgreichste Metzingerinnen in der Halle an der Ulmenallee waren Selina Lindemann (6/1) und die brasilianische Rückraumschützin Gabriela Bitolo (5).

Gegenüber der Auftaktklatsche in Dortmund (25:40) zeigte sich die Metzinger Mannschaft vor allem in der Abwehr verbessert. So blieb Blombergs Nationalspielerin Nieke Kühne, die insgesamt sechs Mal erfolgreich war, in der ersten Halbzeit blass. Die Gäste steckten vor 784 Zuschauern zwei Mal einen Drei-Tore-Rückstand weg (6:9/15. und 10:13/26.) und kamen bis zur Pause auf ein Tor heran. Das 13:14 markierte Bitolo, die aus der Distanz sehr gefährlich war.

Durch Zeitstrafen und Torflaute zurückgefallen

Nach dem Seitenwechsel gelang den Schützlingen von Trainerin Miriam Hirsch in acht Minuten nur ein Treffer durch Mannschaftsführerin Svenja Hübner. Hinzu kam, dass das Team anders als in der Dortmunder Begegnung in der Verteidigung deutlich entschlossener und härter zur Sache ging. Das hatte Konsequenzen: Zwei Zeitstrafen zwischen der 35. und 40. Minute ermöglichten Blomberg vier Überzahl-Tore. Nach 43 Minuten lagen Hübner & Co. mit sechs Treffern zurück (16:22). Zwar verkürzten die Pink Ladies noch auf 21:24 (48.), aber drei in der Folge ausgelassene Chancen ließen den Rückstand wieder auf sechs Treffer anwachsen (22:28/54.). Dabei blieb es bis zur Schluss-Sirene.

Die TuS steht nun unter Druck, am Samstag nächster Woche (19.30 Uhr, Tübinger Paul-Horn-Arena) in ihrem Heimspiel gegen den BSV Sachsen Zwickau für ihr erstes Erfolgserlebnis dieser Saison zu sorgen. (GEA)