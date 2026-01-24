Trotz Steigerung kein Sieg des Metzinger Bundesliga-Teams in Zwickau

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWICKAU. Lange sah es gut aus für die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen. Kein einziges Mal während der 60 Minuten lagen die »TusSies« in Rückstand. Am Ende aber mussten sie sich beim Tabellenneunten BSV Sachsen Zwickau mit einem 32:32 (16:12) begnügen. »Für uns zählen nur die zwei Punkte«, hatte Trainerin Miriam Hirsch vor der Partie gesagt. Ein Zähler ist zu wenig. Nach der Niederlage in Göppingen war dies bereits der dritte verlorene Punkt gegen eine Mannschaft aus der zweiten Tabellenhälfte. Entsprechend lange Gesichter zogen die Pink Ladies in der Sparkassen-Arena. Mit nunmehr sechs Punkten Rückstand auf den vierten Platz ist derzeit an eine Teilnahme an der Play-off-Meisterrunde nicht zu denken.

Gegenüber dem Tief im vorherigen Spiel gegen Blomberg-Lippe steigerte sich das TuS-Team vor 1.200 Zuschauern in mehreren Bereichen. Die Zahl der technischen Fehler ging deutlich zurück und mit Tempospiel kam man immer wieder zu schnellen Toren. Aber in der Endphase fehlte die Abgeklärtheit und Kaltschnäuzigkeit. Die letzte klare Chance - ein Heber von Sabrina Tröster - landete sieben Sekunden vor Schluss an der Latte. Die TuS bekam nach der Schluss-Sirene noch einen Freiwurf zugesprochen, doch der Wurf von Gabriela Bitolo blieb in Zwickaus Mauer hängen.

Den Kreis und Brons Petersen nicht in den Griff bekommen

»Wir haben souveräner agiert als im letzten Heimspiel und leisteten uns dennoch zu viele technische Fehler für diese Partie«, kommentierte Trainerin Miriam Hirsch das Ergebnis. Eine verpasste Chance, zumal man um die Stärken der Zwickauerinnen, die für ihr sehr wirkungsvolles Spiel über den Kreis bekannt sind, genauestens Bescheid wusste. Doch nachdem die TuS in der Anfangsphase diese Räume zustellen konnte, gelang dies mit zunehmender Spielzeit immer weniger. Allein elf Gegentore kassierte das Hirsch-Team über den Kreis, hinzu kamen eine ganze Reihe von Siebenmetern als Folge davon, dass man die BSV-Kreisläuferinnen Laura Szabo, Victoria Hasselbusch und Zoe Stens nicht in den Griff bekam. Daneben bereitete die Ex-Metzingerin Silje Brons Petersen ihrem früheren Club große Probleme. Gleich elf Mal trug sich Zwickaus Spielmacherin in die Torschützenliste ein und bereitete zig Treffer ihres Teams vor.

Dabei hatte es so gut angefangen. Die erfahrenen TuS-Akteurinnen machten das, was Hirsch von ihnen erwartete: Sie gingen voran. Vor allem Charlotte Cholevova wirbelte in den Anfangsminuten und traf bis zur zwölften Minute bereits fünf Mal. Auch Selina Lindemann und Nele Franz nutzten ihre Chancen, hinzu kam ein Treffer von Gabriela Bitolo, Marie Weiss parierte einen Brons-Petersen-Siebenmeter - fertig war eine 8:4-Führung. Zwickau fand zunächst keinen Weg gegen die sehr kompakte Metzinger Abwehr. Als bei den Gästen die Abschlussquote nachließ und man immer öfter an BSV-Schlussfrau Barbara Györi scheiterte, schlossen die Gastgeberinnen auf (10:11/22.).

Auf Führung folgt immer der Ausgleich

Die TuS blieb unbeeindruckt, ein 5:2-Tore-Lauf brachte zur Pause eine scheinbar komfortable 16:12-Führung. Doch innerhalb von sechs Minuten nach dem Seitenwechsel war der Vorsprung dahin. Patzer und vergebene Chancen sorgen für den 18:18-Gleichstand. Ab dem 28:28 hatte der Krimi nur noch ein Schema: Metzingen legte mit schnellen Aktionen vor, Zwickau glich aus. Als beim Stand von 31:30 Weiss gegen Szabo parierte, bot sich die Gelegenheit, wieder auf zwei Tore wegzuziehen (57.) . Stattdessen folgte nach einem Fehlabspiel von Cholevova der Ausgleich. 66 Sekunden vor Spiel-Schluss nahm Hirsch ihre letzte Auszeit, Klein fand anschließend eine Lücke und erzielte das 32:31. BSV-Coach Norman Rentsch zog 30 Sekunden vor Schluss die Grüne Karte. Danach stellte Brons Petersen mit einer Einzelaktion den 32:32-Endstand her.

Hirschs Fazit: »Es war ein präsenter Auftritt von uns, auch wenn die Torausbeute noch besser hätte sein können.« Für die weiter auf Platz sieben liegenden Metzingerinnen geht's in 14 Tagen beim Tabellendritten HSG Bensheim-Auerbach weiter.

Angerissenes Kreuzband bei Farkas

Einen Nackenschlag musste das Team bereits vor der Begegnung einstecken. Die Verletzung von Johanna Farkas, die sie sich im Training zugezogen hatte, stellte sich als Anriss des hinteren Kreuzbandes heraus. Sehr bitter für die Ungarin, die erst zu Jahresbeginn nach einer sechsmonatigen Verletzungspause ihr Debüt für die Pink Ladies gegeben hatte. »Sie wird mehrere Wochen ausfallen«, lautete Hirschs Hiobsbotschaft. (GEA)