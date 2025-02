Stammspielerin Naina Klein bleibt bei den Metzinger Handballerinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Bei der Personalplanung für die neue Saison vermelden die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen eine weitere Vertragsverlängerung. Rückraumspielerin Naina Klein, die in der laufenden Spielzeit einen Entwicklungssprung gemacht hat, wird bis 2026 weiter den pinkfarbenen Dress tragen. Die wurfstarke Halblinke ist in ihrem zweiten Jahr bei den »TusSies« eine der torgefährlichsten Spielerinnen des Teams. Mit 73 Saison-Treffern liegt sie in den Top Ten der Torjäger-Liste der Bundesliga. Zudem hat sich die Rechtshänderin im Innenblock zu einer der Stützen in der Verteidigung entwickelt.

Tolle Erfahrungen gemacht in Metzingen

Klein ist nach Torhüterin Marie Weiss und Rechtsaußen Sabrina Tröster die dritte Stammspielerin, die ihren auslaufenden Vertrag verlängert hat. Die 25-Jährige war vor zwei Jahren von Bayer Leverkusen ins Ermstal gewechselt. Im Spiel gegen Neckarsulm Ende Dezember hatte sie mit zehn Toren geglänzt. Diese Personalie ist ein wichtiger Mosaikstein für das Metzinger Team der Zukunft. Trainerin Miriam Hirsch drückt das aus, wenn sie sagt: »Ich freue mich übermäßig, dass Naina uns weiterhin das Vertrauen schenkt.« Auch Geschäftsführer Ferenc Rott zeigt sich sehr angetan davon, dass Klein bei den Pink Ladies bleibt. Er ist »davon überzeugt, dass sie diese erfolgreiche Entwicklung fortsetzen wird. Man hat gesehen, wie wichtig Naina für uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff ist«.

Klein selbst begründet ihre Entscheidung damit, dass sie bisher »in Metzingen viele großartige Erfahrungen gemacht« habe wie etwa den Pokalsieg: »Ich bin gespannt auf nächste Saison und freue mich darauf, weitere Erfolge mit den TusSies zu feiern.« (GEA)