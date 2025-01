METZINGEN. Die Metzinger Handballerinnen sind eine feste Größe in der Bundesliga. Im Vorjahr waren sie nach ihrem überraschenden Pokalsieg in aller Munde. Und sie locken die Zuschauer an: Das Top-Spiel gegen Meister HB Ludwigsburg ging im Dezember vor 2.000 Fans über die Bühne. Im Quiz der Woche sind diesmal 10x2 Tickets für ein Heimspiel der TuS Metzingen zu gewinnen. Wer alle zwölf Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!