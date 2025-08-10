Nervenstarke Metzingerinnen gewinnen Turnier in Neckarsulm

Der Jubel des Turniersiegers: Die TuS Metzingen, die mit Charlotte Cholevova (hintere Reihe, Dritte von links) auch die beste Torschützin der Veranstaltung stellt.

NECKARSULM. Mit Rückenwind gehen die Metzinger Handballerinnen in die letzten zwei Wochen der Vorbereitung, bevor es am 24. August mit dem Pokalspiel in Nürtingen ernst wird. Beim SUN-Cup in Neckarsulm, an dem vier Erstligisten und zwei Zweitliga-Mannschaften teilnahmen, reckten die »TusSies« am Ende nach dem 18:15-Finalsieg über den Ligarivalen HSG Bensheim-Auerbach den Pokal in die Höhe.

»Die vier Spiele haben uns richtig gut getan. Das gibt mehr Sicherheit. Aber das war ein hartes Stück Arbeit«, kommentierte TuS-Trainerin Miriam Hirsch den Turniersieg. In allen 40-minütigen Partien in der neuen, klimatisierten Sulm-Halle blieben die Pink Ladies unbesiegt, auch wenn es zwei Mal sehr eng war. Zum Auftakt gegen Bensheim, im ersten Duell mit den Hessinnen in Neckarsulm, lag Metzingen zunächst 4:7 zurück, dann trotz insgesamt 14 ausgelassenen Chancen kurz vor Schluss 13:12 vorn, ehe man sich 13:13 trennte. Die Abwehr stand gut in dieser Begegnung, während der Rückraum viel zu wenig Torgefahr entwickelte.

Klare Sache gegen Rödertal

Im zweiten Spiel sah das schon deutlich besser aus. Dem Zweitligisten HC Rödertal, für den im Vorjahr noch Metzingens Neuzugang Santina Sabatnig gespielt hatte, ließen die Hirsch-Schützlinge keine Chance. Nach einem 8:2-Blitzstart hieß es am Ende 26:19. »Wir haben in allen Bereichen Steigerungs-Potenzial«, stellte Hirsch am Ende des ersten Tages fest.

Weil Bensheim nur knapp gegen Rödertal gewann, traf die TuS als Gruppensieger im Halbfinale auf den gastgebenden Bundesliga-Rivalen SU Neckarsulm. Hier zeigte der spätere Pokalsieger gleich mehrfach Nervenstärke. Erst steckte man einen 5:9-Rückstand weg, dann rettete Selina Lindemann mit ihrem Treffer zum 19:19 kurz vor Schluss das Team ins Siebenmeterwerfen, bei dem jeweils drei Spielerinnen pro Team antraten. Zunächst verwandelten Lindemann und Charlotte Cholevova. Danach parierte Weiss gegen Munia Smits, ehe Linksaußen Lois von Vliet zum 22:21 traf und die »TusSies« ins Finale warf.

Entscheidung durch Schlegel

Dort hieß der Gegner erneut Bensheim. Ab dem 10:8 hatten die Ermstälerinnen über 14:11 die Nase vorn. Für die Entscheidung sorgte Klara Schlegel, die den 18:15-Endstand herstellte. »Wir wissen das Ergebnis einzuordnen. Bensheim war dezimiert«, sagte Hirsch. Die Pink Ladies holten neben dem Turniersieg einen weiteren ersten Platz. Neuzugang Cholevova wurde am Schluss als erfolgreichste Torschützin des Turniers (20/10) ausgezeichnet. »Wir haben von Spiel zu Spiel Fortschritte gemacht«, analysierte Hirsch.

In Neckarsulm gab es erste Fingerzeige in Sachen Aufstellung. Den Innenblock in der Abwehr bildeten abwechselnd Svenja Hübner, Naina Klein und Carolin Hübner. Im rechten Rückraum setzte sich Klara Schlegel wirkungsvoll in Szene. Auf Halblinks dürfte Naina Klein erste Wahl sein. Die torgefährliche Cholevova wurde immer wieder auf der Spielmacher-Position eingesetzt.

Hübner und Weiss in Kapitäns-Rolle

Nach dem ersten Turnier-Tag wurde die Kapitäns-Rolle für die kommende Saison vergeben. Kreisläuferin Svenja Hübner (29) und Torhüterin Marie Weiss (20) bilden das neue Mannschaftsführerinnen-Gespann. In der Vergangenheit hatte die TuS mit Julia Behnke und Maren Weigel ebenfalls schon zwei Spielführerinnen. Dem Mannschaftsrat gehören Sabrina Tröster, Selina Lindemann und Neuzugang Gabriela Bitolo an. (GEA)