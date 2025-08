Metzingerinnen spielen im Test in Straßburg »voll auf Sieg«

Die Metzinger Trainerin Miriam Hirsch erwartet von ihrem Team am Dienstag in Straßburg weniger Fehler im Spielaufbau als zuletzt.

METZINGEN. Das Trainingslager in Ottobeuren ist abgehakt, die Spielerinnen haben die letzte freie Woche vor Saisonbeginn hinter sich, in knapp drei Wochen beginnen wieder die Pflichtspiele: Mit einem Testspiel am Dienstag in Straßburg starten die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen in ihre heiße Vorbereitungsphase.

Das Trainingslager in Ottobeuren, das auch dem Teambuilding diente, sei »intensiv, kurz und eine gute Zeit« gewesen, sagt Trainerin Miriam Hirsch im Rückblick. Nachdem es im ersten Testspiel gegen Göppingen eine Niederlage gegeben hatte, spielt das Team nun gegen den französischen Erstligisten »Piraths« ATH Achenheim-Truchtersheim »voll auf Sieg«.

Das Einspielen steht im Vordergrund

Weil die Zeit drängt, geht es nicht mehr vorrangig darum, allen Spielerinnen des neuformierten Teams Spielanteile zu geben. Vielmehr sollen unterschiedliche Kombinationen auf den jeweiligen Positionen eingespielt werden. Hirsch erwartet eine größere Sicherheit im Angriffsspiel und die Reduzierung der Fehler im Spielaufbau.

Nach dem Test in Straßburg steht die erste und einzige Turnier-Teilnahme in dieser Vorbereitung auf dem Programm. Beim SUN-Handball-Cup in Neckarsulm am Wochenende sind Liga-Rivale HSG Bensheim-Auerbach und Zweitligist HC Rödertal die Gegner. Hirsch: »Ich erwarte auf jeden Fall eine Steigerung in dem Sinne, dass wir das Tempo in der Entwicklung weitergehen. Wir sind auf dem richtigen Weg.« (GEA)