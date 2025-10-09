Metzingerin Ida Petzold vor Comeback

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nur Borussia Dortmund hat bisher weniger Spiele bestritten als die Metzinger Handballerinnen. Nach sechs Wochen der neuen Bundesliga-Saison hat die TuS erst drei Partien hinter sich gebracht. Nach ihrer vierwöchigen Spielpause greifen die »TusSies« nun wieder ins Geschehen ein: Mit einem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr, Paul-Horn-Arena ) an ihrer neuen dauerhaften Spielstätte in Tübingen gegen die HSG Bensheim-Auerbach.

Ein Monat ohne Wettkampf - ungewohnt für die Mannschaft, für die der Kampf um Tore, Punkte und Siege den großen Reiz des Handballs ausmacht. »Ich hab' die Spiele vermisst, vor allem vor Zuschauern. Das macht am meisten Spaß und hat die letzten Wochen gefehlt«, bekennt Torhüterin Marie Weiss. In diesem Zeitraum war in erster Linie Training angesagt, ergänzt um Mannschafts-Veranstaltungen und ein internes Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Waiblingen, das gewonnen wurde.

Brasilien gewinnt TuS-Duell

Vier Pink Ladies waren im Länderspiel-Einsatz. Charlotte Cholevova mit dem tschechischen Team, Klara Schlegel und Santina Sabatnig im österreichischen Dress und Gabriela Bitolo mit den brasilianischen Farben. Dabei standen sich Schlegel und Sabatnig auf der einen und Bitolo auf der anderen Seite gegenüber. Das Duell zwischen Österreich und Brasilien war nach einer ersten Halbzeit, in der Austria bereits mit fünf Toren führte, letztlich eine klare Angelegenheit für die Südamerikanerinnen, die mit 33:26 die Oberhand behielten.

Nun gilt es, schnellstmöglich wieder in den Rhythmus zu kommen und an den Erfolg gegen Zwickau (41:34) mit dem Rückhalt der Zuschauer anzuknüpfen. Weiss: »Wir wollen es wieder so haben und müssen den Schwung und das Gefühl, das wir nach dem Sieg hatten, in das Spiel gegen Bensheim mitnehmen.« Die TuS peilt den nächsten Sieg an, was schwer genug wird, da Bensheim-Auerbach bisher sehr gut in die Saison gestartet ist. Das Team aus Hessen war bis Mittwochabend unbesiegt, bevor es im Spitzenspiel bei der HSG Blomberg-Lippe 31:35 unterlag. Der Tabellenzweite hatte zuvor mit Siegen gegen Dortmund und Oldenburg (jeweils 38:32) aufhorchen lassen.

Ex-Metzingerin Degenhardt von der HSG verpflichtet

Im Vorbereitungsturnier in Neckarsulm, als die TuS gegen Bensheim zunächst unentschieden spielte und später im Finale gewann, hatte die HSG ersatzgeschwächt antreten müssen. Spielmacherin Kim Irion ist schwanger und wird die gesamte Saison fehlen, doch mit den beiden ehemaligen Ludwigsburgerinnen Lena Degenhardt - sie trug einst den Metzinger Dress - und Mareike Thomaier ist der Vorjahresfünfte noch stärker geworden. »Sie sind mit Sicherheit eine sehr gute Mannschaft, aber wir wollen sie schlagen«, sagt Weiss.

Dabei sollen die altbekannten TuS-Tugenden wieder zum Tragen kommen. Die Voraussetzung für das Tempospiel ist eine aggressive Verteidigung. »Bensheim spielt einen schnellen Ball, den wir über eine harte Abwehr immer wieder stoppen müssen. Unser Fokus liegt darauf, über Tempospiel und Klarheit in den eigenen Angriffen der Partie unseren Stempel aufzudrücken«, gibt Trainerin Miriam Hirsch die Richtung vor.

Kreisläuferin wieder im Mannschaftstraining

Erstmals seit knapp zehn Monaten könnte Ida Petzold wieder im Kader stehen. Die 19-jährige Kreisläuferin, die einen Kreuzbandriss auskuriert hat, ist inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Hirsch: »Es besteht die Option, dass sie am Samstag bereits im Kader ist. Das bringt uns nochmal eine Verstärkung im Innenblock sowie am Kreis und wir freuen uns alle mit Ida, die extrem diszipliniert und positiv an ihrem Comeback gearbeitet hat, dass sie wieder mit an Bord ist.« Weiterhin ausfallen wird Johanna Farkas nach ihrer Schulter-Operation.

Rund um das Spiel wird es wieder allerhand Attraktionen geben. Bundestrainer Markus Gaugisch und das Nationalmannschafts-Maskottchen Hanniball werden vor Ort sein, zudem sind Karten für die Frauen-Weltmeisterschaft, deren Vorrunde mit der deutschen Elf in Stuttgart ausgetragen wird, sowie ein Puma-Sondertrikot zu gewinnen. Wie im Spiel gegen Zwickau wird die TuS einen Shuttle-Bus einsetzen. Abfahrt an der Metzinger Öschhalle ist um 17.30 Uhr, in Reutlingen (Bösmannsäcker) kann um 17.45 Uhr zugestiegen werden. Die Rückfahrt ist für 22 Uhr an der Paul-Horn-Arena angesetzt. (GEA)