Metzinger Handballerinnen trumpfen im Test gegen Neckarsulm auf

METZINGEN. Eine Woche vor dem DHB-Pokal-Derby beim Zweitligisten TG Nürtingen zeigt die Formkurve der Metzinger Bundesliga-Handballerinnen weiter nach oben. In einem letzten Härtetest der Vorbereitungsphase gelang dem Team von Trainerin Miriam Hirsch ein 29:23 (12:13)-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten Sport-Union Neckarsulm. Die knapp 300 Zuschauer in der Öschhalle waren angetan von der Darbietung der TuS, die vor allem in der zweiten Halbzeit auftrumpfte. »Vor allem mit der zweiten Halbzeit bin ich wirklich zufrieden. Nur 23 Gegentore, lediglich 10 in der zweiten Hälfte, sprechen für eine starke Defensivleistung. Wir werden nun die letzte Vorbereitungswoche intensiv nutzen, um in Nürtingen an diese Leistung anzuknüpfen«, sagte Hirsch.

Im zweiten Durchgang brachte Youngster Marie Stumpf Metzingen mit 15:14 in Führung. Danach setzte sich die TuS über 23:19 und 26:20 zum 29:23-Endstand ab. Die Metzinger Tore erzielten: Svenja Hübner (5), Cholevová (5/1, Tröster (4), Bitolo (4/1), van Vliet (2), Klein (2), Stumpf (2), Lindemann (2/2), Franz (1), Goldammer (1), Sabatnig (1). (GEA)