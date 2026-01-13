Metzinger Handballerinnen treffen auf Top-Gegner - Schlegel geht am Saisonende

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Spiele gegen die Top-Mannschaften jagen sich gerade bei den Metzinger Bundesliga-Handballerinnen. Auf das Duell mit Spitzenreiter Borussia Dortmund folgt am Mittwoch (19.30 Uhr/Paul-Horn-Arena/Dyn) die Partie mit dem Tabellenzweiten HSG Blomberg-Lippe. Die TuS rechnet sich eine Chance aus.

Schlegel wechselt nach Bukarest

Der zweite Abgang steht bei den »TusSies« fest. Nach Sabrina Tröster verlässt auch Rückraumspielerin Klara Schlegel zum Saisonende den Ermstal-Club. Die Linkshänderin spielt künftig in der ersten rumänischen Liga, in die in den vergangenen Jahren bereits unter anderem Nationalspielerin Julia Maidhof gewechselt war. Schlegel schließt sich dem European-League-Club Rapid Bukarest an, wie von ihrem künftigen Verein bekanntgegeben wurde. Die österreichische Nationalspielerin, die von der TuS kurz vor dem Auftakt der Saisonvorbereitung als Alternative für die damals verletzte Farkas verpflichtet worden war, hatte vor der Jahreswende eine starke Weltmeisterschaft gespielt. »Das ist definitiv der nächste Schritt, der mich auch auf jeden Fall weiterbringen wird«, wird die 24-Jährige zitiert.

Das Auf und Ab als Problem

Mal zeigt die TuS imponierende Spiele und Nervenstärke, wie bei den beiden 30:29-Siegen im alten Jahr gegen Oldenburg und Neckarsulm, dann ist das Team nicht wiederzuerkennen. Die Pleite beim Tabellenachten Göppingen war ein empfindlicher Rückschlag, nur um im Anschluss gegen Dortmund in der ersten Halbzeit derart aufzutrumpfen, dass sogar eine Überraschung gegen den Spitzenreiter möglich schien. Dazu hat es dann nicht gereicht, weil die Leistung in der zweiten Halbzeit abfiel. Das Auf und Ab ist derzeit das größte Problem der Pink Ladies. »Wir müssen im Spiel selbst, aber auch darüber hinaus die schlechten Phasen minimieren und unsere Leistung stabilisieren«, betont Co-Mannschaftsführerin Svenja Hübner. Das Ziel sei es, über mehrere Spiele hinweg ein einheitliches Level zu erreichen. Daran muss das Team von Trainerin Miriam Hirsch definitiv noch arbeiten.

Rückzug muss besser werden

Das Manko zieht sich im Grunde durch die ganze bisherige Metzinger Saison und springt mal mehr, mal weniger ins Auge. Nach Ballverlusten oder wenn der Gegner einen TuS-Angriff abgewehrt hat und postwendend mit Vollgas in Richtung Metzinger Tor losfegt, hapert's am Rückzug. So hatte Dortmund in den letzten Minuten leichtes Spiel, durch schnelles Pass-Spiel und Konter von zwei noch auf sieben Tore wegzuziehen. »Wir haben ihnen in der Abwehr ein bisschen leichtfertig Chancen gegeben«, sagt Hübner selbstkritisch. Um vom Gegner in diesen Situationen nicht überrollt zu werden, wird es wichtig sein, nicht bei eigenen Aktionen das Risiko der Ballverluste zu erhöhen, indem man vor allem auf Tempospiel setzt. Trainerin Miriam Hirsch drückt dies aus, wenn sie sagt: »Wir wollen uns im Vergleich zu Dortmund im Rückzug steigern, was auch bedeutet, unsere Geduld im Angriff über weite Teile des Spiels zu steigern.« Also vor allem ruhiger und sicherer bei Ballbesitz zu agieren.

Mit Farkas mehr Optionen

Auf Nele Franz und Charlotte Cholevova lastete seit Saisonbeginn die Hauptlast auf der Spielmacher-Position. Von Franz' Leistungstendenz ist Hirsch angetan (»sie entwickelt sich sehr gut«), im Fall von Cholevova sind die Leistungen teils stark schwankend. Allerdings ist die Tschechin auch keine etatmäßige Rückraumspielerin, sondern musste auf dieser Position aushelfen. Durch das Debüt von Johanna Farkas, die nach siebenmonatiger Verletzungspause gegen Dortmund erstmals für die »TusSies« auflief, hat das Team nun mehr Variations-Möglichkeiten im wichtigen Rückraum-Mitte-Bereich. Mit zwei Treffern und vier Torvorlagen feierte die Ungarin eine gelungene Premiere. Hirsch: »Sie hat einen ganz guten Eindruck gemacht.«

Erste Halbzeit gibt Auftrieb

Mit der HSG Blomberg-Lippe kommt das Team, das wochenlang an der Tabellenspitze lag, ehe es um die Jahreswende schwächelte und Niederlagen in Oldenburg und Dortmund kassierte. Inzwischen ist der Tabellenzweite wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. »Wir sind sicher nicht in der Favoritenrolle«, meint daher Metzingens Rückraumspielerin Franz. Doch hat die starke erste Halbzeit bei der Niederlage gegen Dortmund den Pink Ladies Auftrieb gegeben. »Wenn wir das wieder zeigen, ist definitiv etwas drin«, sagt Hirsch. (GEA)