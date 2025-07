Metzinger Handballerinnen mit Testspiel-Niederlage - Starke Torhüterinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Aller Anfang ist schwer. Vor allem, wenn das Team im Umbruch ist und acht neue Spielerinnen den Dress der Metzinger Handballerinnen tragen. Und dann auch das Testspiel sehr früh in der Vorbereitungsphase angesetzt wird, wobei bis dahin noch kein Angriff, sondern vorwiegend Abwehr-Aktionen trainiert wurden. So kommentierte Trainerin Miriam Hirsch die 26:29 (12:15)-Niederlage gegen den Bundesliga-Rivalen Frisch Auf Göppingen mit den Worten: »Das ist kein überraschendes Ergebnis.«

Den verletzten Ida Petzold und Johanna Farkas blieb die Zuschauerrolle. Sie sahen wie die 250 Besucher in der Öschhalle eine TuS-Mannschaft, die sehr holprig ins Spiel kam. »Wir brauchen noch Zeit, zusammenzufinden«, sagte die Österreicherin Santina Sabatnig, für die es wie Sara Suba, Charlotte Cholevova, Svenja Demmel, Gabriela Bitolo, Carolin Hübner und Klara Schlegel ihr Debüt bei den Pink Ladies war. Von ihnen standen Torhüterin Suba und die Halbrechte Bitolo in der Startformation.

Fast zu mannschaftsdienlich

Die Brasilianerin spielte fast zu mannschaftsdienlich, versuchte in der ersten Halbzeit immer wieder, Mitspielerinnen in Szene zu setzen anstatt selbst den Abschluss zu suchen. Ihr und den anderen Neuen war die fehlende Bindung ins TuS-Spiel deutlich anzumerken. Aber auch die etablierten Spielerinnen hatten große Mühe, den Kreis in Szene zu setzen. Erst in der Schlussphase kam das Team über diese Position durch Svenja Hübner zu drei Treffern. Die Fehler-Quote am Freitagabend war bei den »TusSies« hoch.

»Das Spiel kam recht früh«, sagte Rückraum-Mitte-Akteurin Nele Franz. »Wir sind überhaupt noch nicht eingespielt.« Vier Tore betrug der Rückstand, ehe sich die Abwehr steigerte und Svenja Hübner der 24:24-Ausgleich gelang (55.). Aber zu einfache Gegentreffer in der Schlussphase besiegelten die Niederlage gegen die eingespielten Göppingerinnen. Die antrittsschnelle, drei Mal erfolgreiche Tschechin Charlotte Cholevova fiel von den Neuen offensiv am meisten auf. Im Tor glänzte Sara Suba, die unter anderem zwei Siebenmeter parierte. Johanna Schmitz-Veltin und die Ungarin kamen zusammen auf 20 Paraden. »Sie haben sehr, sehr wichtige Impulse gesetzt«, hob Hirsch hervor. Schmitz-Veltin war im Einsatz, weil Marie Weiss derzeit beim Sommer-Lehrgang der Nationalmannschaft ist. Die Trainerin lobte auch den Innenblock der beiden »Hübners« Svenja und Carolin in der Verteidigung: »Sie haben gut gespielt.« Rechtsaußen Sabrina Tröster war mit fünf Treffern am torgefährlichsten.

Sabatnig zuversichtlich für die Saison

Rückraumspielerin Sabatnig freute sich, »hier zu sein«. Die Rechtshänderin ist zuversichtlich, dass es eine gute Saison werden könne: »Wir haben eine gute Mannschaft, eine gute Truppe.« Das Metzinger Team tritt nun zunächst am Sonntag beim Ermstal-Marathon an. Hirsch und Geschäftsführer Ferenc Rott werden nicht am Start sein, verriet die 34-Jährige, aber ihr Mann und der Trauzeuge.

Danach folgt vom 22. bis 24. Juli ein dreitägiges Trainingslager in Ottobeuren. Ein Ort, an dem Hirsch in Sachen Handball schon öfter war. Nach einer kurzen Pause in der Vorbereitung folgt in Straßburg ein Testspiel gegen die Piraths Achenheim-Truchtersheim (5. August), bevor der SUN-Cup in Neckarsulm auf dem Programm steht (9./10. August). Dort sind Liga-Rivale HSG Bensheim-Auerbach und Zweitligist HC Rödertal mit von der Partie. Im Anschluss an den letzten Test vor heimischem Publikum in der Öschhalle am Freitag, 15. August (19 Uhr) - Gegner ist die Sport-Union Neckarsulm - folgt auch schon der Saison-Auftakt. Am Sonntag, 24. August (16 Uhr), steigt das Pokal-Derby beim Zweitligisten TG Nürtingen. (GEA)