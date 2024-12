Den Metzinger Bundesliga-Handballerinnen steht noch im alten Jahr ein Doppelpack in der Tübinger Paul-Horn-Arena bevor. Am Freitag kommt Meister Ludwigsburg, am Sonntag die Sport-Union Neckarsulm.

Rebecca Rott (beim Wurf) wird am Freitagabend nach dem Derby gegen die HB Ludwigsburg verabschiedet. Foto: T.Baur/Eibner Rebecca Rott (beim Wurf) wird am Freitagabend nach dem Derby gegen die HB Ludwigsburg verabschiedet. Foto: T.Baur/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.