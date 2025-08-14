Kapitäninnen der TuS Metzingen: Unterschätzte und Senkrechtstarterin

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die eine bringt viel Erfahrung mit, die andere ist erst 20 Jahre alt. Die Routinierte bewies auf ihrer Position am Kreis einen langen Atem, das große Talent startete im Eiltempo durch. Mit einem Kapitäns-Gespann, das durch seine Verschiedenheit eine gute Wahl zu sein scheint, geht Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen in die neue Saison.

Weil sie so jung an Jahren ist, war Marie Weiss »in gewisser Weise überrascht«, dass sie für die Kapitäns-Rolle auserkoren wurde. Svenja Hübner dagegen nicht wirklich, denn wenn man »zu den Ältesten gehört«, ist man früher oder später automatisch eine Kandidatin für dieses Amt.

Im siebten Jahr für Metzingen auf Torejagd

Die 29-Jährige ist die Team-Seniorin. Mit deutlichem Abstand, weil die Pink Ladies 2025 auffallend jung sind. »Schön, wenn man die Wertschätzung vom Verein und dem Trainerstab bekommt«, sagt die Kreisläuferin. Dass Hübner nun schon im siebten Jahr den Dress der »TusSies« trägt, hätten die Wenigsten erwartet. Sie schien wie geschaffen dafür, unterschätzt zu werden, da sie 2019 vom SV Allensbach aus der 3. Liga nach Metzingen in die Bundesliga wechselte.

Torhüterin Marie Weiss (oben) hat in diesem Jahr im Frauen-Nationalteam debütiert. Foto: Marco Wolf/dpa

Ein gewaltiger Sprung, an dem viele vermutlich gescheitert wären und nach Vertragsende das Kapitel Bundesliga geschlossen hätten. Nicht so Hübner, die sich kontinuierlich steigerte – unter erschwerten Bedingungen. Denn in den vergangenen Jahren hatte sie auf ihrer Position immer eine Mitspielerin vor sich. Erst Tamara Haggerty, dann Madeleine Östlund, schließlich die vergangenen drei Jahre Julia Behnke. »Das war natürlich nicht immer leicht. Man muss einen langen Atem behalten. Durch eine Verletzung kann es schnell gehen, dass man reinkommt«, sagt die Rechtshänderin, die teilweise wenig Spielanteile hatte. Und wenn, dann oft in der Verteidigung. Gelegenheiten, die sie nutzte.

Stütze in der Abwehr

Es habe ihr »supergut gefallen«, in diesem Bereich zu spielen. Etwa in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison, als sie sich zu einer Stütze in der Defensive entwickelte. »Abwehr kann auch was Supercooles sein. Das hat mich zu der Spielerin geformt, die ich bin.« Nun ist sie die Anführerin am Kreis in der Offensive. Und in der Verteidigung gehört Hübner, die BWL und Gesundheitsmanagement studiert hat und in Teilzeit beschäftigt ist, im Innenblock an der Seite von Naina Klein oder Carolin Hübner zu den Abwehr-Chefinnen. Damals in Allensbach, als sie das Angebot der TuS erhielt, dachte sie: »So eine Chance wird man nicht oft im Leben bekommen.« Die Kreisläuferin mit der ruhigen Art, die sehr organisiert und sehr offen ist, sagt, sie sei »super-froh«, dass es geklappt hat, so lange in Metzingen zu spielen. Und bezeichnet nun die Kapitäns-Rolle als weiteren Meilenstein in ihrer Karriere.

Diese Bedeutung hat die neue Aufgabe zweifellos auch für Marie Weiss. Wie Svenja Hübner ist die Torhüterin zuversichtlich, dass das Zusammenspiel des Gespanns in der neuen Verantwortung gut funktionieren wird. Wer in Weiss’ Alter schon Spielführer-Aufgaben übertragen bekommt, hat einen vielversprechenden Weg eingeschlagen. Im Rückblick auf ihren Aufstieg seit den ersten Bundesliga-Partien 2022/23 sagt die gebürtige Reutlingerin, die beim VfL Pfullingen ihre handballerischen Anfänge hatte und seit 2018 den Metzinger Dress trägt: »Das ging wahnsinnig schnell.«

Gestiegene Erwartungen

Dass ihre sportliche Entwicklung so rasant verlief, begründet die Pfullingerin damit, dass sie am Anfang ins kalte Wasser geworfen wurde. »Ich hatte nicht die Zeit, mir einen Kopf zu machen«. Nun ist sie bereits etabliert, die Erwartungen steigen. Weiss geht mit dieser Situation pragmatisch um. Man müsse versuchen, sich nicht diesen Druck zu machen und sich auf das nächstliegende Ziel fokussieren. »Der Rest kommt von allein.«

Die junge Torhüterin, die ein BWL-Fernstudium absolviert und der Sportfördergruppe der Bundeswehr angehört, wurde schon früh Nationalspielerin. Mit der U17-Auswahl gewann sie 2021 Europameisterschafts-Silber. In diesem Jahr bestritt Weiss auch ihre ersten Partien in der deutschen Frauen-Auswahl. Hat Weiss die Heim-Weltmeisterschaft (27. November bis 14. Dezember) im Hinterkopf? Natürlich wolle sie dabei sein. »Aber ich konzentriere mich auf meinen Job im Verein und schau’ im November, wie es aussieht.« (GEA)