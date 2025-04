Hochkarätiger Zugang für den Rückraum der TuS Metzingen

Rückraumspielerin Johanna Farkas, die von der TuS Metzingen verpflichtet wurde, ist eine der Top-Torjägerinnen der ersten Liga in Ungarn.

METZINGEN. Die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen haben einen »dicken Fisch« an Land gezogen. Mit Johanna Farkas wurde eine der Top-Torjägerinnen der ersten ungarischen Liga verpflichtet. Und das ist ein Gütesiegel, hat Handball doch in Ungarn den Rang einer Top-Sportart, in der man im Vorjahr mit ETO Györ den Champions-League-Gewinner bei den Frauen stellte.

Mit Farkas kommt nach Charlotte Cholevova und Gabriela Bitolo ein weiterer Hochkaräter zu den »TusSies«. Zugleich setzt die 23-Jährige die Reihe der neuen Rückraumspielerinnen beim Pokalsieger von 2024 fort. Vor ihr waren in diesem Bereich außer Cholevova und Bitolo noch Santina Sabatnig und Carolin Hübner unter Vertrag genommen worden.

Seit Jahren auf dem Schirm gehabt

Metzingens Geschäftsführer Ferenc Rott verfolgt die Entwicklung der Rechtshänderin schon seit Jahren genau. Sie war nach seiner Aussage »eine absolute Wunschspielerin«. Die 1,66 Meter große Akteurin erhält beim Bundesliga-Tabellensiebten einen Zweijahres-Vertrag. Rott: »Johanna ist nicht nur extrem ehrgeizig, sondern hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie konstant auf einem hohen Level überzeugen kann. Sie kann für Metzingen eine Unterschiedsspielerin sein.«

Auch Miriam Hirsch hält große Stücke auf den Neuzugang. Johanna sei »eine absolute Playmakerin«, unterstreicht die Trainerin: »Zudem ist sie sehr stark im Eins-gegen-Eins sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, wo sie auch auf der Halbposition decken kann. Somit passt sie perfekt in unser Mannschaftsprofil.«

Nummer drei der Torjägerliste in Ungarn

Farkas hat von 2021 an zwei Jahre für Dunaujvaros gespielt, den Verein, dem die TuS 2016 im europäischen EHF-Cup-Finale unterlegen war. Über die Station MTK Budapest kam die Rückraumspielerin vor einem Jahr zum Traditions-Club Vasas Budapest. Für den mehrfachen ungarischen Meister hat sie in dieser Saison schon 158 Tore in Liga- und Pokal-Spielen markiert. Damit liegt die wurfstarke Akteurin, die auch bei Siebenmetern sehr erfolgreich ist, auf Rang drei der Torschützenliste der Liga.

Als Nachwuchsspielerin trug sie bereits den Dress ihres Heimatlandes und stand bei Titelkämpfen drei Mal auf dem Podest. Mit dem ungarischen Juniorinnen-Team feierte sie den Gewinn von zwei Europameister-Titeln, hinzu kam Silber bei der U20-Weltmeisterschaft. Der Wechsel zu den Pink Ladies bedeutet für die in Sarvar geborene Akteurin den Schritt ins Ausland. Farkas freut sich schon sehr »auf die Atmosphäre und die Fans in Metzingen und Tübingen«. Für die TuS hat sie sich auch deshalb entschieden, weil »ich über den Club viel Positives gehört habe«. (GEA)