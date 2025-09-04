Die Metzinger Handballerinnen wollen sich in Blomberg »komplett reinhauen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach dem kapitalen Fehlstart geht es für die Metzinger Bundesliga-Handballerinnen darum, am zweiten Spieltag ein anderes Gesicht zu zeigen als zuletzt in Dortmund. Aber das wird alles andere als leicht, da das Team am Samstag (17 Uhr, Dyn und sportdeutschland.tv) beim Top-Team HSG Blomberg-Lippe gastiert.

- Reaktion erwartet

Nach der Pleite im DHB-Pokal bei Zweitligist Nürtingen (35:37) und der 25:40-Klatsche zum Punktspielauftakt in Dortmund fordert Trainerin Miriam Hirsch von ihrem Team eine Reaktion. Die Pink Ladies sollen sich »in allen Belangen komplett reinhauen. Kampfgeist, Einsatz, Engagement und Leidenschaft sind Grundlagen, die wir absolut sehen wollen«, sagt die 34-Jährige mit Nachdruck. Die Mannschaft weiß, dass sie in der Pflicht steht. »Wir wollen das wiedergutmachen, auf jeden Fall«, sagt Kreisläuferin Svenja Hübner, die zusammen mit Marie Weiss das Amt der Mannschaftsführerin hat.

- Hat die unerwartete Niederlage in Nürtingen verunsichert?

Der Rückschlag mit dem Pokal-Aus beim Zweitligisten traf das Team hart. Die Frage ist, ob diese Niederlage als Favorit das Team verunsichert und damit zum erschreckend schwachen Auftritt eine Woche später in Dortmund beigetragen hat. Ob die Niederlage noch in den Hinterköpfen gewesen sei, wisse sie nicht, sagt Weiss. »Eine solche Niederlage gibt natürlich kein gutes Gefühl.« Klar habe die Nürtinger Partie die Mannschaft beschäftigt, meint Hübner. »Aber wir sind Profi-Spielerinnen genug, dass wir uns nicht zu lange damit befassen. Man muss so ein Spiel abhaken.«

- In der Vorbereitung funktionierte die Abwehr noch richtig gut, doch in den beiden Pflichtspielen war davon nichts zu sehen. Warum?

»Das war auch ein Thema. Wir konnten es uns nicht erklären«, sagt Weiss. Die Analyse mit ausgewählten Szenen machte dann deutlich, wo die Defizite lagen. Im Zweikampf-Verhalten in Eins-gegen-Eins-Situationen oder wenn die Teamkollegin beim Verteidigen Hilfe braucht und auch in der Härte beim Kontakt mit der Gegenspielerin gab es Schwächen. »Es hat überall gehakt«, stellt Weiss fest. Hübner: »Wir müssen uns auf die Grundlagen besinnen und daran arbeiten.«

- Die Metzingerinnen wurden beim Rückzug von Dortmund überrannt

»Es lag nicht nur an der Abwehr und dass wir nicht schnell genug im Rückzug waren «, unterstreicht Hübner. Das Problem war komplexer. Weil die aggressive Verteidigungsarbeit fehlte, gab es zu wenig Metzinger Ballgewinne. »Und damit zu wenig einfache Tore«, sagt Weiss. Also mussten sich die Metzingerinnen im Positionsangriff abmühen gegen die starke Dortmunder Defensive, die kaum ein Durchkommen zuließ. Ein Beispiel: Hübner erhielt am Kreis fast keinen Ball, konnte daher auch nur einen Siebenmeter herausholen. Wenn die »TusSies« im Angriff nach überhasteten, unvorbereiteten Aktionen oder technischen Fehlern den Ball verloren, legte die Borussia ein blitzartiges Umschaltspiel mit rasant schnellen Kontertoren an den Tag. Weiss: »Wir machen wenig nach vorne. Von uns hätten mehr Aktionen kommen müssen.« Trainerin Hirsch verdeutlicht, dass man sich auf die eigene Entwicklung konzentriert, »um zu unseren alten Tugenden zurückzufinden«. Also zu Abwehrstärke, Tempo-Handball und einfachen Toren.

- Cholevova wieder einsatzfähig

Der tschechische Neuzugang Charlotte Cholevova war vor der Dortmunder Partie umgeknickt und kurzfristig mit einer Sprunggelenks-Verletzung ausgefallen. Doch gab die TuS Entwarnung: Die Rückraum-Mitte-Akteurin konnte bereits zu Wochenbeginn wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Damit dürfte einem Einsatz der 23-Jährigen nichts entgegenstehen.

-Blomberg wieder eine sehr hohe Hürde

Wie schon in Dortmund hängen die Trauben für die Pink Ladies auch in der Halle an der Ulmenallee sehr hoch. Hat sich die HSG Blomberg-Lippe doch im vergangenen Jahr zu einem absoluten Top-Team gemausert. Gleich in drei Finals standen die Westfälinnen: In der Meisterschaft, dem Pokal und im Supercup, gingen allerdings jedes Mal leer aus. »Es wird Zeit, dass die HSG einen Titel gewinnt, wir haben das verdient. Wir sind im Lernprozess, es geht immer weiter und wir wollen diesen Titel«, sagt HSG-Spielführerin Laura Rüffieux selbstbewusst. Blomberg stellt eine sehr eingespielte, gewachsene Mannschaft, die ebenfalls über das Tempo kommt und sich kurz vor Saisonbeginn noch mit der Ex-Metzingerin Nicole Roth (zuvor HB Ludwigsburg) verstärkt hat. Weiss und Hübner sind sich einig: »Wir wissen, dass es nicht leicht wird. Aber wenn wir anders auftreten und es besser machen als zuletzt, ist für uns etwas drin.« (GEA)