Die erfahrenen Spielerinnen der TuS Metzingen sollen in Zwickau vorangehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Es gab einiges aufzuarbeiten. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt der Metzinger Bundesliga-Handballerinnen gegen Blomberg-Lippe (19:32) hatte Trainerin Miriam Hirsch in der Kabine »sehr deutliche Worte« gefunden. Auch am spielfreien Wochenende war der Auftritt noch nicht abgehakt »Da hatten wir Zeit, darüber nachzudenken«, sagt Torhüterin Marie Weiss. Weil aber nach dem Spiel auch vor dem nächsten Spiel ist, wurde nach der genauen Analyse der Blick nach vorn gerichtet. Das Team will und muss nun im schweren Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr/Dyn) beim Tabellenneunten BSV Sachsen Zwickau ein anderes Gesicht zeigen. »Für uns zählen nur die zwei Punkte«, sagt Hirsch.

Dass ein junges Team wie die »TusSies« mehr Fehler macht als eine eingespielte, mit allen Wassern gewaschene Crew, liegt auf der Hand. Doch sind manche Fehlleistungen auch nicht mit dem jugendlichen Alter der Spielerinnen erklärbar. Und das wollen die Pink Ladies auch gar nicht erst. »Diese einfachen Fehler können nicht daran liegen, dass wir eine junge Mannschaft sind«, sagt Mannschaftsführerin Weiss. Weil ein Team, das jeden Tag trainiert, zwangsläufig mit dem Ball umgehen können muss.

Leichtigkeit und Fokussierung

Ein Satz von Nele Franz nach der Partie war vielsagend. »Wir haben zu viel nachgedacht«, sagte die Spielmacherin. Das heißt nichts anderes, als dass die Lockerheit gefehlt hat. Und die ist neben der Fokussierung ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. Wer verkrampft oder verunsichert ist, wird nicht seine Best-Leistung abrufen können. »Die Balance zwischen Leichtigkeit, Anspannung und dem Vertrauen in die eigene Stärke muss stimmen«, weiß Hirsch. Das soll auch durch die entsprechende Arbeitsatmosphäre im Training erreicht werden - und die gemeinsamen, erfolgreichen Erfahrungen in dieser Saison. »Vor dem Spielen gegen Halle und Zwickau gab es ähnliche Situationen. Da haben wir dem Druck standgehalten und gewonnen«, unterstreicht Hirsch.

Das Auf und Ab der Metzinger Auftritte zieht sich schon durch die ganze Saison. Weiss: »Dafür haben wir auch keine Erklärung.« Permanent wird daran gearbeitet, Stabilität in die Aktionen zu bekommen und die Zahl der Ausreißer zu minimieren. Laut Trainerin sind dabei alle - Mannschaft, Trainer-Team und Umfeld - in der Pflicht. Was ganz wichtig ist: In schwierigen Spiel- und Saisonphasen sind Führungsspielerinnen gefragt, die das Team stützen, vorangehen und wieder in die Spur bekommen. In einer jungen Mannschaft wie den Metzingerinnen wird das von den erfahrenen Spielerinnen erwartet. Hirsch zählt in diesem Zusammenhang fünf Namen auf: Selina Lindemann, Svenja Hübner, Nele Franz und die international erfahrenen Charlotte Cholevova und Gabriela Bitolo. Sie sollen Verantwortung übernehmen.

In der Vergangenheit oft in Zwickau verloren

Aber auch eine jede andere Akteurin muss ihre Rolle ausfüllen, ob in der Abwehr oder im Angriff. Gerade in Zwickau, wo sich die »TusSies« in den vergangenen Jahren immer sehr schwer getan getan haben. Und viel zu oft verloren, wenn man bedenkt, dass die Sächsinnen regelmäßig im hinteren Tabellendrittel zu finden waren. Aber der BSV um die torgefährliche Ex-Metzingerin Silje Brons Petersen ist ein sehr kampfstarkes Team, das zu Jahresbeginn in der Sparkassen-Arena Frisch Auf Göppingen mit 25:23 niederrang. Zudem agiert das Team von Trainer Norman Rentsch oft mit dem Sieben-gegen-Sechs-System. Hirsch bezeichnet dies als »maximal herausforderndes Spiel«. Für die Abwehr heißt das: Hat man dort die Höhe, wie Weiss sagt, könne man Zwickau unter Druck setzen. Leichte Fehler abstellen, keine einfachen Tore bekommen, sind weitere Voraussetzungen für den Erfolg. Und ins Tempospiel zu kommen. Gegen Blomberg hat das nicht geklappt. Hirsch: »Sie haben uns das Tempospiel gut vermiest.«

Ohne Selbstvertrauen wird es auch nicht gehen. Die Erinnerung an die über weite Strecken des Spiels imponierende Leistung gegen Dortmund kann hier helfen. »Wir müssen den Fokus auf die eigenen Stärken legen«, sagt Weiss. Hirsch spricht davon, mit einem »gesunden Selbstverständnis aufzutreten«. Das wäre schon die halbe Miete. (GEA)