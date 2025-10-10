Bundesliga-Heimspiel der Metzingerinnen abgesagt

Zuletzt hatte die TuS Metzingen - im Bild Naina Klein beim Wurf - vor vier Wochen ein Spiel in Tübingen. Als Nachholtermin der abgesagten Partie ist der 29. Oktober im Gespräch.

METZINGEN. Hiobsbotschaft für die TuS Metzingen und ihre Fans: Der Frauenhandball-Bundesligist kann am Samstag (19.30 Uhr) nicht sein Heimspiel gegen die HSG Bensheim-Auerbach bestreiten. Die Partie wurde am Freitag um 14.47 Uhr von der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) abgesagt.

Als Grund wird angegeben, dass Bensheim-Auerbach einen Antrag auf Verlegung der Begegnung gestellt hat, dem die HBF zustimmte. Demnach ist mehr als die Hälfte der vertraglich gebundenen Spielerinnen des Tabellenzweiten erkrankt und kann daher nicht eingesetzt werden. Diese Ausgangslage lässt nach Abschnitt 10.3. der Durchführungsbestimmungen die Absage der Partie zu. Es wird in der Mitteilung der Liga darauf hingewiesen, dass Spielerinnen, die sich sogenannte »sporttypische Verletzungen«, zugezogen haben, nicht unter diesen Sachverhalt fallen. Sie sind von der Regelung ausgenommen. Die Erkrankungen wurden ärztlich bestätigt und dies der HBF übermittelt. »Es ist so, wie es ist. Gute Besserung an die Spielerinnen, die krank sind«, kommentierte Metzingens Geschäftsführer Ferenc Rott die Spielabsage.

Stark dezimiert in Blomberg

Die HSG war am Mittwoch noch stark dezimiert im Spitzenspiel bei der HSG Blomberg-Lippe (31:35) angetreten. Nach Angaben auf der Club-Homepage standen in dieser Begegnung neun Spielerinnen des Kaders nicht zur Verfügung. Es war dort von drei verletzten neben »bereits fehlenden« Spielerinnen und einer erkrankten Spielerin die Rede. Der Club hatte demnach erfolglos versucht, die Partie in Blomberg zu verlegen. Der jetzige Fall ähnelt einer anderen Absage, die ebenfalls ein angesetztes Heimspiel der Metzingerinnen betraf. Im Vorjahr war Ende Januar die Begegnung TuS Metzingen gegen Thüringer HC wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt worden, weil der Thüringer HC Atteste von zehn erkrankten Spielerinnen vorlegte.

Es sei diesmal ein Stück anders, sagte Rott. »Wir haben zum Beispiel die Halle noch nicht aufgebaut. Es ist in den Auswirkungen nicht ganz so schlimm wie damals.« Der erneute Fall einer Spielabsage aufgrund von Erkrankungen verwunderte ihn. »Das kommt immer nur im Frauenhandball vor und immer bei der Auswärts-Mannschaft«, schilderte der TuS-Manager seinen Eindruck. Er hofft nun, dass als Nachholtermin Mittwoch, der 29. Oktober, festgesetzt wird. Dann hätte die TuS zwei Heimspiele kurz hintereinander, weil am Samstag, 1. November, die Partie gegen den Buxtehuder SV im Spielplan steht. (GEA)