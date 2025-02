Nach der Länderspielpause starten die Tübinger Zweitliga-Basketballer am Sonntag bei Rasta Vechta II in die letzten zehn Spiele der Hauptrunde. Vor dem Auswärtsspiel beantwortet der GEA drei spannende Fragen, die derzeit über den Raubkatzen kreisen.

Emotional an der Seitenlinie dabei: Tigers-Coach Domenik Reinboth. Foto: Woern/Eibner Emotional an der Seitenlinie dabei: Tigers-Coach Domenik Reinboth. Foto: Woern/Eibner

