Tigers Tübingen: Wie die sechste Niederlage in Folge einzuschätzen ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. So richtig schlau wurden die 1.957 Zuschauer am Samstagabend in der Paul-Horn-Arena nicht aus dem Auftritt der Tigers Tübingen. Um kurz nach 21 Uhr stand für den Basketball-Zweitligisten aus der Neckarstadt eine 76:93-Pleite (24:26, 27:22, 15:25, 10:20) auf der Anzeigetafel. Schaut her, natürlich mal wieder eine Niederlage für die Schützlinge von Headcoach Henrik Sonko, haben die kritischen Beobachter an dieser Stelle vermutlich angeführt. Tatsächlich war es bereits das sechste Spiel in Serie, in dem die vor der Saison mit ambitionierten Zielen gestarteten Tigers ohne Sieg blieben. Das lässt sich nicht schönreden.

Zur ganzen Geschichte gehört aber auch, dass die zuletzt bedenklich schwächelnden Raubatzen nicht gegen irgendeine Gästemannschaft antraten. Es ging gegen die BG Göttingen. Und damit gegen einen Bundesliga-Absteiger, der vor dieser Begegnung bereits 14 Siege aus 18 Partien geholt hatte und zum Besten gehört, was das deutsche Basketball-Unterhaus in dieser Spielzeit zu bieten hat. Was macht man also mit dieser erneuten Tübinger Niederlage, die dafür sorgt, dass die Tigers mit weiterhin nur sieben Siegen als Tabellen-13. weiter im grauen Zweitliga-Mittelfeld herumkrebsen? Nach wie vor sollte der Mannschaft bewusst sein, dass sie durchaus noch in den existenzgefährdenden Abstiegskampf hineingeraten kann.

War überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams in der ersten Hälfte: Göttingen-Coach Fabian Strauß. Foto: Wolfgang Frank/Eibner War überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams in der ersten Hälfte: Göttingen-Coach Fabian Strauß. Foto: Wolfgang Frank/Eibner

Die Begegnung gegen die Veilchen schrieb zwei Geschichten. Die erste handelt von der Leistung in der ersten Halbzeit. Dort waren die kriselnden Tübinger mindestens ebenbürtig mit dem Favoriten aus Niedersachsen. »Sie haben in der ersten Hälfte zu viele einfache Würfe bekommen«, monierte Fabian Strauß. Der Gäste-Coach war im Sommer bekanntlich Wunschkandidat der Tigers und hatte sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Verantwortlichen befunden.

Weil sein Team - wie übrigens auch die Hausherren - in der Verteidigung in den ersten 20 Minuten nicht den besten Tag erwischte, entwickelte sich eine sehr unterhaltsame und kurzweilige Begegnung im Tübinger »Dschungel«. Viele Punkte waren die Folge. Zur Halbzeitpause gingen die Sonko-Schützlinge mit einer 51:48-Führung in die Kabine. Vieles war dabei, was Mut machte. Vor allem aber sendeten die Tübinger Spieler, die nach wie vor ohne ihren am Rücken verletzten Kapitän Till Jönke auskommen müssen, nach einem blutleeren Auftritt in Bochum in der Vorwoche mit ihrer Leistung in den ersten beiden Vierteln ein klares Signal an die Fans: Diese Mannschaft lebt noch. Zwischenzeitlich lagen die Tigers sogar mit 48:43 vorne (19. Minute).

Offensiv-Läufe der Göttinger brechen Tigers das Genick

In der zweiten Hälfte bekommt die Geschichte aber eine unerwartete Wendung. Göttingen ging in der Verteidigung nun mit einer ganz anderen Aggressivität zu Werke. Zunächst übernahmen die Veilchen nach einem 7:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels schnell wieder die Führung. Gleichzeitig setzten die Gäste immer wieder empfindliche Spitzen mit kleineren Läufen in der Offensive. Zwar kämpften die Raubkatzen aufopferungsvoll und arbeiteten sich wieder zurück auf 66:73, doch ein 9:0-Lauf des Strauß-Teams zum Start des Schlussabschnitts innerhalb von nur 109 Sekunden sollte sich als Vorentscheidung erweisen.

Insbesondere BG-Spielmacher Jordan Sears machte den Tübingern schwer zu schaffen. Der Göttinger Point Guard hatte sich beim auf den Boden fallen nach einem erfolgreichen Korbleger zu Beginn des zweiten Durchgangs verletzt, musste behandelt werden, kam aber kurze Zeit später wieder zurück und zeigte am Ende mit 23 Zählern und sechs Vorlagen eine bärenstarke Vorstellung. Damit war der US-Amerikaner auch Topscorer der Partie. Als bester Punktesammler bei den Tigers zeichnete sich Melkisedek Moreaux aus (18).

Kann auf einige Dinge aufbauen: Tigers-Trainer Henrik Sonko. Foto: Wolfgang Frank/Eibner Kann auf einige Dinge aufbauen: Tigers-Trainer Henrik Sonko. Foto: Wolfgang Frank/Eibner

Auffällig: Im Spiel gegen Göttingen trafen die Tübinger zum dritten Mal in Folge unter 30 Prozent von der Drei-Punkte-Linie, was eine schwache Quote bedeutet. Das ist ein Problem, das sich durch diese Zweitliga-Saison zieht. Die Tigers nehmen ligaweit die drittmeisten Versuche aus der Distanz (durchschnittlich 30 Dreier pro Spiel), nur zwei Mannschaften treffen in der zweitklassigen Pro A jedoch schlechter.

Tigers-Coach Sonko, dem die Verantwortlichen in der vergangenen Woche vorerst das Vertrauen ausgesprochen hatten, die derzeit missliche sportliche Lage in den Griff zu bekommen, sagte nach der Niederlage: »Ich glaube, wir sind in der zweiten Halbzeit ein wenig müde geworden, dadurch sind einige Missmatches zustande gekommen. Auf die erste Halbzeit können wir allerdings aufbauen, das gibt uns Mut.«

Damit hatte der schwedische Trainer Recht. Es ist eine Partie, auf die sich aufbauen lässt. Mehr aber auch nicht. Denn nach nur 25 erzielten Punkten in der zweiten Hälfte verließen die Zuschauer wieder mal mit einigen Fragezeichen die Paul-Horn-Arena. (GEA)