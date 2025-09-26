Tigers Tübingen vor Saisonstart: Große Ziele, doch die Favoriten sind andere

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Dass Michael Bamberg ein äußerst ambitionierter Mensch ist, ist kein Geheimnis. Vor allem aber ist der 78-Jährige von Haus aus Optimist. Vermutlich braucht es genau diese Gabe, um zwei Jahrzehnte lang Leitender ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Tübingen zu sein. Seit Bamberg sich im Sommer 2023 in den verdienten Ruhestand verabschiedet hat, kümmert sich der gebürtige Westfale mit noch viel mehr Herzblut, Fleiß und Engagement um die Tigers Tübingen als zuvor schon. Und auch mit den Raubkatzen verfolgt der hoch dekorierte Mediziner ambitionierte Ziele.

»Wir wollen auf jeden Fall in der Play-off-Runde unter die ersten vier Mannschaften kommen. Mit der Möglichkeit in die erste Liga aufzusteigen«, sagte Bamberg, der seit 2020 Vorstandschef der Tigers Tübingen ist, vor drei Wochen im GEA-Interview. Große Ziele sind gut, ebnen diese doch in den meisten Fällen den Weg für eine Weiterentwicklung. Doch ist das Ziel unter die besten vier Teams zu kommen, sprich mindestens das Halbfinale zu erreichen, wirklich realistisch? Wie weit kann es für die Basketballer aus der Unistadt in der am Wochenende startenden 2. Basketball-Bundesliga tatsächlich gehen?

Vier Mannschaften vorneweg?

»Mit Prognosen muss man immer vorsichtig sein«, betont Tigers-Kapitän Till Jönke, der in seine bereits fünfte Saison in Folge in Tübingen geht. Viele Experten sind sich aber einig: Zu den absoluten Top-Favoriten zählen die Neckarstädter in dieser Spielzeit erneut nicht. Insbesondere, weil es gleich ein Quartett an Vereinen gibt, die finanziell deutlich größere Möglichkeiten haben. BBL-Absteiger BG Göttingen, der langjährige Erstligist Crailsheim oder die Traditionsclubs Gießen 46ers und Phoenix Hagen, die in der Vergangenheit ebenfalls lange Zeit zum festen Inventar in der Bundesliga gehört haben. All diese Clubs haben unmissverständlich klar gemacht: Der Aufstieg ist das klare Ziel.

Erst dahinter reihen sich die Tigers im Power Ranking der Pro A ein. Vermutlich an Position fünf, vielleicht aber auch an Position sechs oder sieben. Das lässt sich schwer sagen. Denn das Verfolger-Feld in der immer besser werdenden zweiten Liga ist sehr ausgeglichen. Vielleicht besteht die große Chance für die Tübinger darin, sich zunächst einmal im Schatten der vermeintlichen Top Vier zu bewegen und in der entscheidenden Saisonphase dann ins große Rampenlicht zu treten? »Ich hoffe es, wir werden sehen«, erklärt Headcoach Henrik Sonko.

Der 47-jährige Schwede ist der neue starke Mann an der Seitenlinie in Tübingen. In den vergangenen sieben Jahren trainierte er äußerst erfolgreich den in der Nähe von Göteborg ansässigen schwedischen Erstligisten Borås Basket. 2020 holte er mit dem Club aus der 115.000-Einwohner-Stadt sogar den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. In den Jahren 2019, 2023, 2024 und 2025 holte er jeweils die Vize-Meisterschaft. Vor seiner Station bei Borås Basket arbeitete der 47-Jährige acht Jahre lang bei Malbas Basket in Malmö. Auch da hinterließ Sonko Spuren: Er schaffte mit dem Club den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. Seine Referenzen sind stark und machen Lust auf mehr.

Geht in seine fünfte Saison in Folge bei den Tigers: Kapitän Till Jönke. Foto: Kunz/Eibner

Nun aber zur Mannschaft. Die Basketball-Fans sind es längst gewöhnt, sich jeden Sommer an etliche neue Gesichter gewöhnen zu müssen. Das bringt die Sportart in Deutschland mit sich. Das gilt erst recht für kleinere Clubs wie Tübingen. Nach dem Bundesliga-Abstieg 2024 mussten die Tigers den Kader einmal komplett auf links krempeln. Da ist es jetzt fast schon eine Luxus-Situation für die Anhänger, dass in der kommenden Saison gleich fünf Spieler weiterhin das Trikot der Raubkatzen tragen.

Club-Urgestein Jönke, Aufbauspieler Miles Tention, Eigengewächs Joshua Schwaibold, Verteidigungs-Experte Silas Oriane und der athletische Forward Melkisedek Moreaux werden auch in dieser Spielzeit in der Paul-Horn-Arena zu sehen sein. »Vor allem, dass Melki zurückgekommen ist, war ein ganz wichtiges Zeichen«, betont Jönke und ergänzt: »Ich glaube wir haben sehr viel Talent im Kader. Und tolle Rookies, die ihre erste Erfahrungen hier sammeln dürfen.«

Mit Spielmacher JaCobi Wood, der den letztjährigen Topscorer Kenny Cooper ersetzen soll und Forward Bernard Pelote III haben die Verantwortlichen zwei Spieler geholt, die nicht nur als absolute Leistungsträger vorangehen sollen, sondern für die es auch jeweils die erste Profi-Station ist. Beide kommen vom College in den USA. Interessant: Rookies sah man in den vergangenen Jahren bei den Tigers eher selten. Erfolgscoach Danny Jansson setzte in der Regel auf Spieler, die bereits ein oder zwei Jahre Erfahrung in kleineren europäischen Ligen gesammelt hatte. Interessant ist auch die Verpflichtung von Isaiah Sanders. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner kommt von Essen aus der dritten Liga. In der Pro B erzielte der Shooting Guard mit Abstand die meisten Punkte in der gesamten Liga (19,6 Zähler pro Spiel) und bestach gleichzeitig mit einer starken Dreier-Quote von 39 Prozent.

Nur ein echter Center im Kader

Der neue Big Man unter den Körben heißt Lukas Milner. Der US-Center folgte Trainer Sonko von Boras Basket aus Schweden nach Tübingen. Mit 2,08 Metern ist der 25-Jährige der größte Akteur im Kader. Gleichzeitig ist der 108-Kilo-Mann der einzige nominelle »Fünfer« bei den Tigers. Das bedeutet: Auf den größeren Positionen werden auch Spieler zum Einsatz kommen, die von Haus aus nicht die perfekten Maße für die Position unter dem Korb mitbringen. Dafür eingeplant ist zum Beispiel der sehr kräftige, aber eben nur 1,95 Meter große Moreaux. Das ist der sogenannte »Small-Ball«. Das kann einerseits richtig gut gehen, wenn die Stärken zur Geltung kommen. Damit kann man allerdings auch sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Diese taktische Variante ist durchaus mit einem Risiko verbunden.

Gut und breit aufgestellt scheinen die Tigers hingegen auf der Spielmacher-Position zu sein. Als zweiter Mann auf der Eins folgt hinter Wood mit Kaya Bayram ein Youngster, der von der zweiten Mannschaft von Rasta Vechta kam. Trotz seiner erst 21 Jahre bringt der bei m Topclub Alba Berlin ausgebildete deutsche Aufbauspieler bereits zwei Jahre an Erfahrung als Leistungsträger auf Zweitliga-Niveau mit.

Fokus auf die Defensive

Auch wenn sich Trainer und Spieler mit den Zielen für die anstehende Saison zurückhalten, sagt Jönke: »Das Ziel ist es, den Ball noch mehr laufen zu lassen und noch mehr als Team zusammenzuspielen.« Letztes Jahr war das Spiel der Tigers in der Offensive oftmals eine One-Man-Show. Entweder durch Top-Scorer Cooper oder Big Man Samuel Idowu. Diese Saison soll die Last auf mehreren Schultern verteilt werden.

Für welchen Spielstil steht der neue Coach? »Wir wollen ein defensives Team sein, über das ganze Feld verteidigen und 40 Minuten lang aggressiv spielen«, betont der Kapitän Jönke und wagt abschließend dann doch noch eine kleine Prognose für die Zweitliga-Saison, die am Samstag für die Tigers mit einem Heimspiel gegen Nürnberg (19.30 Uhr/Paul-Horn-Arena) startet. »Ich glaube, dass wir zu Beginn noch ein wenig Zeit brauchen könnten, um uns als Mannschaft zu finden. Gleichzeitig denke ich aber, dass wir uns über die Saison so weiterentwickeln können, dass wir in der heißen Phase im Frühjahr richtig gute Dinge vollbringen können«, sagt der 33-Jährige. Das würde auch den ambitionierten Vorstandschef Bamberg freuen. (GEA)