Die Tigers Tübingen können aufatmen. Nach drei Niederlagen in Serie bezwingen die Raubkatzen den direkten Play-off-Konkurrenten Bremerhaven mit 74:59 (36:28). Vor allem ein Akteur spielt in der entscheidenden Phase groß auf.

Melkisedek Moreaux (mit Ball) überzeugt gegen Bremerhaven. Foto: Schust/Eibner Melkisedek Moreaux (mit Ball) überzeugt gegen Bremerhaven. Foto: Schust/Eibner

