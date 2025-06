Tigers Tübingen: Neuer Spielmacher ist da, ein US-Amerikaner im Anflug

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Personalplanungen bei den Tigers Tübingen nehmen Schwung auf. Nachdem der Basketball-Zweitligist am Dienstag bekanntgab, dass Marvin Heckel und Jonas Niedermanner in der kommenden Saison nicht mehr für die Raubkatzen auflaufen werden, hat Tigers-Sportdirektor Eric Detlev auf den deutschen Positionen einen interessanten Deal eingefädelt. Das 21 Jahre alte deutsche Spielmacher-Talent Kaya Bayram wechselt in die Neckarstadt und unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre.

Bayram spielte in den letzten drei Jahren für Rasta Vechta. Und dies in der ersten und zweiten Mannschaft sowie noch im U 19-Team in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL). Gegen Tübingen hat der Point Guard gute Erinnerungen. In der vergangenen Runde war der 21-Jährige in beiden Duellen gegen die Raubkatzen jeweils Topscorer seiner Mannschaft. Bei der 69:85-Niederlage in Tübingen erzielte Bayram 14 Zähler, bei der knappen 73:75-Niederlage im Rückspiel am 2. März kam der 1,88 Meter große und 83 Kilogramm schwere Spielmacher auf 17 Punkte, was für Bayram der zweitbeste Wert in der letzte Spielzeit darstellt. »Wir sehen sehr viel Potenzial in ihm und freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden zwei Jahren. Er wurde in der Jugend bei Alba Berlin sehr gut ausgebildet und sich in den letzten Jahren in Vechta gut entwickelt«, beschreibt Sportdirektor Eric Detlev den zweiten Tübinger Neuzugang.

Kein Spieler hat in der Pro B mehr Punkte erzielt

Bei den Tigers geht es aber weiter Schlag auf Schlag. Wie der GEA gemeinsam mit Basketball-Transfer-Experte Rupert Fabig vom Hamburger Abendblatt exklusiv in Erfahrung gebracht hat, ist auch der erste externe Neuzugang auf den ausländischen Positionen fix. Der US-Amerikaner Isaiah Sanders soll künftig im Tigers-Dress auflaufen. Der 25-Jährige kommt vom Drittligisten ETB Miners aus Essen. Der Shooting Guard war mit durchschnittlich 19,6 Punkten der fünftbeste Scorer der gesamten Pro B und erzielte mit zusammengerechnet 665 Zählern die meisten Punkte aller Spieler in der dritten Liga. Vor allem von der Dreierlinie strahlt Sanders große Gefahr aus (sehr starke 39-prozentige Quote). Vor seiner Zeit in Essen spielte der 1,96 Meter große Guard für den Zweitligisten Nürnberg Falcons.

Die Mannschaft von Neu-Tigers-Coach Henrik Sonko startet am 7. August in die Vorbereitung. Ende September steht dann die erste Runde im BBL Pokal sowie der Zweitliga-Saisonstart an. (GEA)