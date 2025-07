Tigers Tübingen: Neu-Trainer Sonko holt Ex-Spieler

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nächster neuer Spieler für die Basketballer der Tigers Tübingen. Lukas Milner wird in der kommenden Zweitliga-Saison für die Raubkatzen auf Korbjagd gehen. Der 2,08 Meter große und 108 Kilogramm schwere Center ist der fünfte Zugang. Interessant: Neu-Trainer Henrik Sonko kennt Milner sehr gut. Der 25-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit unter dem Schweden beim Erstligisten Borås Basket. »Er ist ein großer und physischer Spieler, der bereits einige Erfahrungen in Europa gesammelt hat. Seine Stärken hat er ganz klar im Postup und Pick-and Roll-Spiel. Dazu ist er ein sehr guter Typ«, sagt Tigers-Sportdirektor Eric Detlev.

Überraschend ist diese Verpflichtung, weil Sonko eigentlich keinen Spieler aus seinem Ex-Team mit nach Tübingen bringen wollte. Jetzt ist es doch anders gekommen. »Wir hatten uns nach Saisonende über unsere gemeinsame Saison und seine Zukunft unterhalten. Das Interesse kam im Gespräch aktiv von seiner Seite aus, auch nach Tübingen zu wechseln. Er hatte bei Borås Basket eine sehr wichtige Rolle im Team. Ich kenne ihn natürlich sehr gut, als Spieler und als Persönlichkeit. Seine Verteidigung, seine Präsenz unter den Körben sowie das Pick-and-Roll-Spiel zeichnen ihn besonders aus«, berichtet Sonko über seinen alten und nun wieder neuen Schützling.

Für Milner war die Station in Schweden das zweite Jahr nach seiner Zeit am US-College Boise State University. In 37 Saisonspielen gelangen dem 25-Jährigen 9 Punkte und 6 Rebounds. Aus dem Feld verwandelte der neue Tübinger Center gute 61,8 Prozent seiner Würfe. Ausbaufähig ist jedoch die Quote von der Freiwurflinie von zuletzt nur 55,4 Prozent. Milner überzeugt mit seiner Physis und seiner Entschlossenheit unter den Körben. (GEA)