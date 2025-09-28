Tigers Tübingen mit Katastrophen-Start in die neue Zweitliga-Saison

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schlecht, schlechter, der Auftritt der Tigers im ersten Viertel beim Zweitliga-Auftakt am Samstagabend. Nicht einmal zehn Minuten waren in der neuen Saison gespielt, da blickte man bereits in versteinerte Gesichter auf der Bank der Tübinger Basketballer. Auch die 1.834 Zuschauer in der Paul-Horn-Arena fühlten sich wie im falschen Film und fragten sich: Was zur Hölle geht hier ab?

Die Tigers hatten soeben die ersten zehn Spielminuten gegen die Nürnberg Falcons mit sage und schreibe 7:31 verloren. Die Partie war damit praktisch schon verloren, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte. Bei den Hausherren klappte gar nichts. Sie ließen sich von den Franken, in der Vorsaison Tabellen-14. im deutschen Unterhaus, wie eine Schülermannschaft vorführen. Tübingens neuer Chefcoach Henrik Sonko hatte bereits nach gerade einmal acht Minuten seine zweite Auszeit genommen. Selbst einfachste Dinge wie unbedrängte Korbleger wurden vergeben. Zu allem Überfluss hatte Spielmacher JaCobi Wood im ersten Viertel drei von fünf möglichen Fouls kassiert und musste deshalb vorsorglich lange auf der Bank Platz nehmen. Erst im Schlussabschnitt erzielte der als absoluter Leistungsträger und Punktegarant eingeplante US-Amerikaner seine ersten Zähler und wurde am Ende mit 13 Punkten sogar noch Topscorer bei den Tigers.

Harte Kritik von Sonko

Auch wenn die Neckarstädter kein weiteres Viertel verloren gaben, war die Leistung bei der 81:100 (27:51)-Niederlage inakzeptabel. In eigener Halle 100 Punkte des Gegners zuzulassen ist die Höchststrafe. "Wir waren in allen Belangen das schlechtere Team - bei den Rebounds, der Kommunikation auf dem Spielfeld, den Abschlüssen, einfach bei allem", sparte Sonko, der sich mit versteinerter Miene auf den Weg zur Pressekonferenz gemacht hatte, nicht mit Kritik. Der Schwede betonte am späten Samstagabend insbesondere mit Blick auf das erste Viertel weiter: "Ich bin seit 2001 Basketball-Trainer. Solch ein Spiel habe ich noch nicht erlebt. Ich dachte mir: Leute, was ist hier los?

Erschreckend war vor allem, wie sich seine Mannschaft beim Kampf um die abprallenden Bälle unter den Körben präsentierte. Die Tigers sammelten 22 (!) Rebounds weniger als Nürnberg. Ein Offenbarungseid. So kann man kein Spiel gewinnen. Da ist es auch egal, ob man, wie Tübingen, auf der Center-Position womöglich zu dünn oder zu klein aufgestellt ist. Rebounding hat ganz viel mit dem Willen einer Mannschaft zu tun und auch mit der Bereitschaft eines jeden einzelnen, unter den Körben dorthin zu gehen, wo es weh tut.

Kaya Bayram als Mini-Lichtblick

Ein Mini-Lichtblick beim ernüchternden Saisonstart war die Leistung des jungen deutschen Ersatz-Spielmachers Kaya Bayram. Der 21-Jährige erzielte zehn Punkte und bewies mit sechs Vorlagen, dass er weiß, wie er seine Mitspieler in Szene setzt. Allerdings leistete sich der langjährige Nachwuchsspieler von Alba Berlin auch fünf Ballverluste und traf nur einen seiner sieben Dreier-Versuche. Überhaupt keine Rolle spielte dagegen Forward Bernard Pelote. Der 2002 geborene US-Amerikaner kam nach seinem guten Auftritt gegen Trier am Samstag auf lediglich zwei Punkte und hatte wie Wood frühzeitig mit Foulproblemen zu kämpfen.

»Wir müssen diese Niederlage abhaken, gleichzeitig aufarbeiten und in der kommenden Woche viel trainieren«, sagte Sonko. Ja, es war zwar nur das erste Saisonspiel. Und: Auch im Vorjahr verlor Tübingen das erste Heimspiel gegen Münster vor fast identischer Zuschauerkulisse (damals 1.850) deutlich mit 67:85. Allerdings hatten die Raubkatzen zuvor die Partie am ersten Spieltag gegen den späteren Meister Trier auswärts gewonnen. Noch ist nicht ganz klar, was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten. Über Ambitionen, unter den ersten vier Teams mitspielen zu wollen, muss man bei solchen Leistungen aber nicht sprechen. Die Tigers müssen schleunigst aufwachen. Sonst wird es schon bald ungemütlich in der Unistadt. (GEA)