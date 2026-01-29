Tigers Tübingen: Mit Hagen wartet die aktuell schwierigste Aufgabe

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vom Papier her kann den Tübinger Zweitliga-Basketballer derzeit keine schwierigere Aufgabe bevorstehen. Die Mannschaft von Trainer Henrik Sonko gastiert an diesem Samstag (19.00 Uhr/sporteurope.tv) beim Spitzenreiter Phoenix Hagen. Vor heimischer Kulisse mussten sich die Westdeutschen bei zehn Duellen in der Ischelandhalle bislang nur den Eisbären Bremerhaven Anfang Januar im Spitzenspiel knapp mit 89:90 geschlagen geben. Die Feuervögel führen die Tabelle mit einer überaus deutlich Korbdifferenz an. Das liegt unter anderem daran, dass die Mannschaft von Trainer Chris Harris ihren unterlegenen Gegnern neun Mal 100 oder mehr Punkte einschenkten.

»Das war die beste Mannschaft, gegen die wir diese Saison gespielt haben«

Auch die Tigers mussten dies vor gerade einmal drei Wochen in der Vorrundenpartie beim 78:104 schmerzlich erfahren. »Das war die beste Mannschaft, gegen die wir diese Saison gespielt haben«, konstatierte Sonko: »Das war beeindruckend.« Hagen sei »bereit, um den Aufstieg ins Visier zu nehmen«. Im Hinspiel waren seine Mannen nicht auf dem Level, um solch einem Kontrahenten die Stirn zu bieten. Und nun? Tigers-Kapitän Till Jönke, JaCobi Wood und Joshua Schwaibold stehen verletzungsbedingt wie schon beim 78:104 im zweiten Spiel des neuen Jahres nicht zur Verfügung, Aaron Ogunjobi ist für die Regionalliga-Mannschaft der SV 03 Tigers im Einsatz.

Mit der Begegnung gegen Hagen endet für die Tübinger eine Serie von sieben Spielen, bei denen nur das gegen Bochum nicht gegen eine Top-Fünf-Mannschaft war. Seit 23. Dezember hagelte es daher auch einigermaßen nachvollziehbar nur Niederlagen; das Team stürzte von Tabellenrang neun auf aktuell 13 ab. Nach dem Wochenende geht's im Februar in vier Spielen drei Mal gegen Vereine mit zweistelligen Tabellenplatzierungen. Sollte der ehemalige Bundesligist diese tatsächlich positiv gestalten können, wäre wohl zumindest der Super-GAU abgewandt. Mit dann zehn Siegen ist in den vergangenen Jahren kein Club abgestiegen.

Hagens Tim Uhlemann (rechts, im Duell mit Kaya Bayram) war von den Tigers im Hinspiel nicht zu stoppen und erzielte 20 Punkte. Foto: Nicolas Wörn/Eibner

Zunächst aber steht nun noch der härteste aller Brocken an. Die Ausgangslage ist klar: Alles andere als ein Sieg der Feuervögel wäre eine große Überraschung, ja fast schon eine Sensation. Hagen ist nicht nur mit 16 Siegen aus 19 Partien das Maß der Dinge im deutschen Basketball-Unterhaus. Mit durchschnittlich 3.059 Zuschauern können die Feuervögel sowohl die höchste Besucherzahl, als auch mit 97 Prozent die beste Auslastung aufweisen. Ein Blick auf die Spielstatistiken unterstreicht die Stärke der Harris-Truppe: Mit durchschnittlich 97,0 Punkten, 23,3 Assists, 40,9 Rebounds pro Spiel und einer starken Dreierquote von 39,3 Prozent führt der kommende Gegner die Liga in allen drei Kategorien an. Die Tigers erzielen zum Vergleich 79,9 Punkte (Platz 14) bei einer Dreierquote von 31,6 Prozent (16.) und 35,2 Rebounds (15.).

Die Zeichen für eine Bundesliga-Rückkehr könnten zehn Jahre nach dem Abstieg kaum besser stehen für die Feuervögel. Dass sie den Aufstieg fest im Visier haben, zeigt auch die jüngste Nachverpflichtung. Mit Ryan Schwieger stößt ein weiterer Topspieler aus den USA zum Team. Der vielseitige Flügelspieler bringt internationale Erfahrung mit und stand zuletzt beim Erstligisten Fitness First Würzburg Baskets unter Vertrag. Von 2022 bis 2025 spielte der 26-Jährige für Rasta Vechta und stieg mit den Norddeutschen auf. Gegen die Tigers wird er sein Debüt im Trikot von Phoenix Hagen geben. (GEA)