Tigers Tübingen: Jonas Niedermanner und Marvin Heckel gehen

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen werden ohne Marvin Heckel und Jonas Niedermanner in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga gehen. Das ist insofern erwähnenswert, weil beide Spieler noch einen Vertrag für die kommende Spielzeit gehabt hätten. Bei Heckel haben die Raubkatzen eine Option gezogen, um aus dem zweiten Vertragsjahr aussteigen zu können. Mit Niedermanner einigte man sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. »Wir bedanken uns bei Marvin und Jonas für ihren Einsatz und ihr professionelles Verhalten bei den Tigers«, sagte Sportdirektor Eric Detlev zur Trennung mit den beiden Akteuren. Heckel und Niedermanner kommen in der Pressemitteilung nicht zu Wort.

Beide Spieler wechselten im Sommer 2024 nach Tübingen. Niedermanner kam für die Raubkatzen in 27 Partien zum Einsatz, in denen der 28-Jährige auf 5,7 Punkte, 2,0 Rebounds und 0,7 Assists kam. Der Forward wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst; nach dem Saisonende musste er sich am rechten Sprunggelenk operieren lassen. Die Zukunft des ehemaligen Kirchheimers ist offenbar bereits geklärt. Nach GEA-Informationen sind die Chancen sehr hoch, dass Niedermanner in der kommenden Saison für den Tübinger Zweitliga-Rivalen Koblenz auflaufen wird. Offiziell ist der Wechsel aber noch nicht.

Kam gegen Saisonende immer weniger zum Einsatz: Marvin Heckel. Foto: Woern/Eibner

Drei Spiele weniger absolvierte Heckel für die Raubkatzen. Der ebenfalls 28-Jährige kam nach dem Trainerwechsel von Domenik Reinboth zu Eric Detlev im März 2025 praktisch nicht mehr zum Einsatz. Am Ende stehen 5,6 Punkte, 2,2 Assists und 1,6 Rebounds für den Point Guard zu Buche. (GEA)