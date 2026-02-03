Tigers Tübingen holen neuen Spieler mit Zweitliga-Erfahrung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen befinden sich im freien Fall. Der Basketball-Zweitligist hat zehn der vergangenen elf Partien in der 2. Basketball-Bundesliga verloren. Zuletzt setzte es für die Raubkatzen sogar sieben Pleiten in Folgen. Kein Team weist ligaweit eine schwächere Bilanz auf. Vom letzten Tabellenplatz sind die Tigers nur noch zwei Siege entfernt. Ein Grund für die besorgniserregende Abwärtsspirale sind Verletzungsprobleme.

Der zu Saisonbeginn überragende US-Spielmacher JaCobi Wood fällt mit einem Mittelfußbruch bereits mehrere Monate aus. Das galt lange Zeit auch für Dreierspezialist Isaiah Sanders (Knie). In den vergangenen Wochen kehrte der 25-Jährige wieder zurück. Doch am Samstag im Auswärtsspiel in Hagen gab es für ihn den nächsten Rückschlag. Der exzellente Werfer kam in der sechsten Minute beim Stand von 11:11 ins Spiel, musste aber nach 31 Sekunden mit erneuten Problemen am lädierten rechten Knie schon wieder vom Feld und kehrte nicht mehr zurück. Noch haben die Tigers nicht kommuniziert, ob Sanders lange ausfällt.

Larry Thomas droht lange auszufallen

Bereits kurz vor Weihnachten hatten die Tübinger Verantwortlichen auf die Verletzungsprobleme reagiert und mit Larry Thomas einen neuen Point Guard als zweiten Spieler der laufenden Saison nachverpflichtet. Doch der 32-Jährige absolvierte bislang nur drei Spiele und konnte dabei nicht wirklich überzeugen. Am Samstag fehlte der US-Amerikaner im Kader. »Larry Thomas fiel verletzungsbedingt (Fuß) aus«, schrieben die Tigers in ihrem Spielbericht. Was genau der Routinier hat, wurde nicht kommuniziert.

Hat bislang nur drei Spiele für die Tigers Tübingen absolviert: Der nachverpflichtete Point Guard Larry Thomas. Foto: Wolfgang Frank/Eibner

Wie der GEA nun in Erfahrung gebracht hat, ist jedoch mit einer längeren Ausfallzeit von Thomas zu rechnen. Womöglich sogar zum Saisonende. Deshalb sind die Tübinger Funktionäre um Trainer Henrik Sonko und Sportdirektor Eric Detlev dazu gezwungen, nochmals auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Das tun sie auch. Wie zu vernehmen ist, wird Jordan Johnson ab sofort für den Basketball-Zweitligisten auflaufen.

Der 31 Jahre alte Point Guard stand noch am 24. Januar für KB Peja in der kosovarischen ersten Liga auf dem Parkett. In dieser Saison überzeugte er mit durchschnittlich 13,6 Punkte und 4,6 Vorlagen. Mit seinem Club war der nur 1,82 Meter große Aufbauspieler auch international in der European North Basketball League unterwegs. In diesem Wettbewerb spielte in dieser Saison auch der deutsche Pokalsieger Syntainics MBC.

In der vergangenen Saison lief Johnson für Prievidza in der slowakischen ersten Liga auf. Auch dort überzeugte der US-Amerikaner mit im Schnitt 13,6 Punkte und fünf Assists pro Begegnung. Der 31-Jährige hat eine Deutschland-Vergangenheit. In der Spielzeit 2022/23 stand er bei den heutigen Bundesligisten Rasta Vechta und die Gladiators Trier in der zweiten Liga unter Vertrag. (GEA)