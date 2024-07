Tigers Tübingen holen Kraftpaket für die großen Positionen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen haben nach Spielmacher Kenny Cooper den zweiten Importspieler für die kommende Saison in der zweitklassigen Pro A unter Vertrag genommen. Mit dem 2,03 Meter großen und 105 Kilogramm sehr physischen Samuel Idowu können die Raubkatzen aus der Neckarstadt einen Big Man präsentieren, der sowohl als Center wie auch als Power Forward auf den beiden großen Positionen eingesetzt werden kann. Der gebürtige New Yorker, dessen Vater ursprünglich aus Nigeria stammt, besitzt die britische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. In Tübingen erhält der achte Neuzugang der Raubkatzen einen Vertrag über ein Jahr und wird künftig mit der Nummer zehn auflaufen und damit das Erbe des bisherigen Kapitäns Gianni Otto antreten, der zum Bundesligisten Syntainics MBC aus Weißenfels wechselte.

Zuletzt lief Idowu in der ersten britischen Liga für die Leicester Riders auf. Die Tigers sind nun bereits der fünfte Klub in Europa für den 27-Jährigen, der zwischen 2015 und 2019 am College Saint Peter`s University in der NCAA auf Körbejagd ging. Für die Engländer erzielte der körperlich starke Big Man in durchschnittlich 20 Minuten Einsatzzeit 9,3 Punkte und 5,7 Rebounds. Zuvor spielte Idowu in den Niederlanden bei Leeuwarden Basket. Es folgten Stationen in Dänemark (Team FOG Naestved) und erneut in Holland (Yoast United in Bemmel). In der Runde 2022/23 musste er aufgrund einer Verletzung (Riss der Patellasehne) pausieren.

»In der Defense soll er unser Anker sein und für Stabilität sorgen«

Der neue Tigers-Headcoach Domenik Reinboth charakterisiert seinen jüngsten Neuzugang wie folgt: »Samuel ist ein sehr vielseitiger Spieler. Seine Athletik und seine Physis stechen zweifelsohne hervor. Mit seinen Anlagen und Fähigkeiten im Spiel unter den Körben, einem ordentlichen Wurf sowie als guter Pick and Roll-Spieler wird er unserem Team gut zu Gesicht stehen. In der Defense soll er unser Anker sein und für Stabilität sorgen.« Damit stehen aktuell neun Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. Zwei Importspieler werden noch dazukommen. Ziel ist es, bis zum Start der Vorbereitung am 5. August das gesamte Team zusammenzuhaben. Idowu hingegen wird aufgrund eines privaten Termins in den USA etwas verspätet am 15. August in Tübingen erwartet. (GEA)