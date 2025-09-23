Tigers Tübingen halten gegen Bundesligist Trier im BBL-Pokal gut mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Das sieht gut aus, was wir machen«, sagte Eric Detlev nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Der Tigers-Sportdirektor lobte: »Wir spielen gut als Team und kämpfen.« Zwar unterlagen die Tübinger Zweitliga-Basketballer am Dienstagabend in der ersten Runde des BBL-Pokals gegen die Gladiators Trier mit 67:87 (35:48). Die Niederlage gegen den Bundesliga-Aufsteiger fällt am Ende aber um acht bis zehn Punkte zu hoch aus. Erst kurz vor Schluss, als der Deckel bereits auf der Partie war, zogen die Moselstädter davon.

Davor sahen die 1.229 Zuschauer in der Paul Horn-Arena eine über weite Strecken offene Begegnung, in der die Gäste allerdings meistens eine Führung im Rücken hatten. »Ich habe meinen Spielern vor dem Spiel gesagt, dass wir die Partie so lange wie möglich eng halten müssen. Das ist bei noch fünf Minuten und neun Punkten Rückstand auch ganz gut gelungen«, betonte Tübingens Neu-Headcoach Henrik Sonko. Positiv sei gewesen, dass seine Mannschaft mehr Assists und weniger Ballverluste als der Gegner gehabt hätte. »Dass wir keine weiteren Verletzten zu beklagen haben, ist aber vielleicht der größte Erfolg«, meinte Sonko.

Verletztenmisere bei den Tigers reißt nicht ab

Denn die Verletztenmisere bei den Tigers reißt nicht ab. Im BBL-Pokal musste der schwedische Trainer kurzfristig auf Connor Nelson verzichten. Der 26-Jährige, der jüngst mit einem deutschen Pass ausgestattet wurde, verletzte sich am Sonntag beim Training am rechten Sprunggelenk. Am Dienstagabend saß Nelson mit Krücken auf der Ersatzbank. Am Mittwoch folgt eine MRT-Untersuchung, um ein genaueres Bild über die schwere Verletzung zu bekommen. In der Vorbereitung waren bereits Kapitän Till Jönke (Rückenprobleme) und Defensiv-Spezialist Silas Oriane (Kniebeschwerden) lange raus gewesen. Jönke kehrte gegen Trier zurück aufs Parkett, bei Oriane könnte es am Samstag im ersten Zweitliga-Spiel gegen Nürnberg soweit sein.

Nach einem schwachen Start der Raubkatzen (3:14-Rückstand nach vier Minuten) schickte Sonko Neuzugang JaCobi Wood aufs Feld. Der Spielmacher zeigte eindrucksvoll, warum auf ihm die Hoffnungen für eine erfolgreiche Saison liegen. Neun Punkte erzielte der 23-Jährige bis zum Ende des ersten Viertels und sorgte quasi im Alleingang dafür, dass die Tigers wenige Minuten später mit 29:27 in Front gingen. Es sollte die letzte Führung für die Hausherren bleiben. Das änderte nichts daran, dass Wood - am Ende mit 22 Punkten Topscorer der Partie - einen sehr starken ersten Eindruck bei seinem Pflichtspiel-Debüt hinterließ.

Vor allem auch, weil der US-Amerikaner nicht eigensinnig spielte, sondern immer auch den Blick für seine Mitspieler hatte, was sechs Vorlagen unterstreichen. Gut präsentierte sich auch sein gleichaltriger Landsmann Bernard Pelote III, der am Ende 16 Punkte erzielte und sich sechs Rebounds krallte. Diese beiden 2002 geborenen Spieler dürften die klaren Leistungsträger im Tübinger Team werden.

Probleme beim Rebound

Weniger erfreulich war dagegen die Arbeit unter den Körben. »Beim defensiven Rebound hatten wir so unsere Probleme«, bemängelte Trainer Sonko. Die Tigers holten ganze 18 Rebounds weniger als die auf den großen Positionen physisch überlegenen Gäste. Es zeigte sich, dass es durchaus ein gewisses Risiko mitbringt, dass Tübingen mit Lukas Milner nur einen nominellen Center im Kader hat. Das wird eine der spannenden Fragen sein, wie die Neckarstädter die fehlende Größe in der Kaderbreite auf Dauer kompensieren. Knackpunkt am Dienstag war auch die schwache Dreierquote von nur 23 Prozent. Kurios: Die Tübinger nahmen mehr Würfe von der Dreierlinie als Zwei-Punkte-Versuche (39 zu 28 Abschlüsse). Das gibt es auch nicht alle Tage.

Eine Frage muss zum Schluss aber noch gestellt werden: Wie kommen die Bundesliga-Verantwortlichen darauf, sieben der insgesamt acht Erstrundenduelle auf einen Dienstag- und Mittwochabend zu legen? Hätte man die Pokal-Begegnungen am Wochenende ausgetragen, hätten nicht nur viele ehrenamtliche Helfer einen entspannteren Arbeitstag gehabt, sondern dann wären vermutlich auch mehr als nur 1.229 Zuschauer zu diesem Duell in die Halle gekommen. Diese Terminierung muss man nicht verstehen. (GEA)