Tigers Tübingen beim Zweitliga-Start vor großer Herausforderung

TÜBINGEN. Der Druck steigt. Konnten die Tigers Tübingen den Auftakt in die neue Pflichtspiel-Saison als Underdog in der ersten Runde des BBL-Pokals gegen Bundesligist Gladiators Trier (67:87-Niederlage) noch vergleichsweise locker angehen, so sollte zum Zweitliga-Start am Samstagabend (19.30 Uhr/sportdeutschland.tv) in der Paul Horn-Arena gegen die Nürnberg Falcons ein Sieg herausspringen. Denn die Erwartungshaltung der Fans ist nach wie vor hoch. Können die Raubkatzen dieser gerecht werden?

Der Auftritt am Dienstag gegen Trier macht jedenfalls Hoffnung. Über fast die gesamte Spieldauer war man gegen den Favoriten auf Augenhöhe. Häufig fehlten nur Kleinigkeiten gegen die physisch überlegenen Moselstädter. Nur ganz zum Schluss mussten die Raubkatzen abreißen lassen. Insbesondere Spielmacher JaCobi Wood zeigte eine sehr starke Leistung bei seinem Pflichtspiel-Debüt im Trikot der Unistädter. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Tübinger nicht zu abhängig von ihrem neuen Point Guard sind. Ein deutlich größeres Fragezeichen herrscht derzeit allerdings auf der Center-Position. Mit Lukas Milner steht Headcoach Henrik Sonko nur ein nomineller Big Man zur Verfügung. Die fehlende Breite und Größe auf der Position unter den Körben könnte zur großen Achillesferse der Tigers werden.

Kontinuität in Nürnberg

Sie treffen am Samstagabend auf eine Mannschaft, die auf Kontinuität setzt. Vom Stammpersonal sind sieben Akteure weiter dabei, nur vier Neuzugänge mussten die Franken in der Vorbereitung integrieren. Die wichtigste Personalie fiel jedoch auf der Trainerposition: Ralph Junge, der in der Saison 2024/25 nach sieben Niederlagen zum Saisonstart das Amt von Virgil Matthews übernommen hatte, wird weiter die sportlichen Geschicke der Gäste leiten. Dazu agiert der 56-Jährige zusätzlich als Geschäftsführer. Mit Junge verfügen die Nürnberger über einen der erfahrensten Trainer in der 2. Basketball-Bundesliga.

Nach dem schwachen Start beendeten die Franken die vergangene Saison auf dem 14. Tabellenplatz. In dieser Spielzeit wollen die Falcons von Beginn an in den vorderen Tabellenregionen mitmischen. Mit Junge als Trainer sowie dem nur auf wenigen Positionen veränderten Kader dürfte dies absolut möglich sein. Die Vorbereitung gestaltete sich positiv. Aus zehn Spielen wurden sieben Siege eingefahren. Die Tigers gewannen dagegen nur zwei ihrer insgesamt sieben Testspiele. Das muss allerdings nichts bedeuten, geht es für viele Coaches in dieser Phase eher darum, verschiedene Dinge auszuprobieren. »Das Spiel wird eine richtige Herausforderung für uns«, ist sich Tigers-Co-Trainer Troy Culley sicher.

Neuigkeiten gibt es bei einer Personalie. Der jüngst eingebürgerte Connor Nelson hat sich doch nicht schlimmer am Sprunggelenk verletzt. Beim 26-Jährigen stand ein Syndesmoseband-Riss im Raum. Eine MRT-Untersuchung bestätigte den Verdacht aber nicht. Der Neuzugang fällt daher nicht mehrere Monate aus, sondern nur ein paar Wochen. Eine sehr gute Nachricht. Die nächste soll am Samstagabend folgen. (GEA)