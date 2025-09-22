Tigers Tübingen: Als Underdog ins erste Pflichtspiel der Saison

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Tigers Tübingen gegen die Gladiators Trier. Dieses Duell hat Tradition. In der vergangenen Saison trafen die beiden Mannschaften in der 2. Basketball-Bundesliga gleich sechs Mal aufeinander. Vier Begegnungen stiegen dabei im Play-off-Viertelfinale, das die Moselstädter im Mai mit 3:1 auf ihre Seite zogen. Allerdings hatten die Tigers zuvor zumindest eine der beiden Hauptrunden-Begegnungen für sich entschieden. Macht eine Bilanz von 2:4. Am Dienstag (18.30 Uhr, Dyn) kommt es im BBL-Pokal nun zum siebten Duell zwischen beiden Clubs binnen eines Jahres. Für beide Teams ist es das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Steigt die Nervosität?

»Ich bin vor Spielen nie nervös. Basketball ist nichts, worüber man nervös sein muss«, betonte Henrik Sonko vor seinem ersten offiziellen Spiel als neuer Tigers-Headcoach. Für den Schweden gibt es deutlich ernstere Themen im Leben. Wer den Skandinavier am Montag bei der Pressekonferenz erlebte, der sah einen Menschen, der komplett in sich ruhte. Das wird sich aber wohl spätestens am Dienstagabend ändern, wenn der Tip-off fürs Erstrunden-Pokalspiel in der Paul-Horn-Arena steigt.

Die Tübinger gehen als Underdog in die Partie

Klar ist: Sonkos Tübinger gehen als Underdog gegen den Bundesliga-Aufsteiger Trier in die Partie. »Es wird eine große Herausforderung gegen ein BBL-Team zu spielen. Wir sind bereit, alles gegen eine sehr gute Mannschaft zu geben. Wir müssen über 40 Minuten unsere Fehlerquote minimieren und eine brutale Intensität an den Tag legen. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel«, sagte der 47-Jährige.

Das erste Pflichtspiel einer neuen Saison ist immer ein besonderer Moment. Sportdirektor Eric Detlev, der die Tübinger nach der Entlassung von Cheftrainer Domenik Reinboth Mitte März interimsweise bis zum Ende der Spielzeit gecoacht hatte, gab bei der Teampräsentation am vergangenen Donnerstag einen kleinen Einblick, auf was sich die Tigers-Fans in diesem Jahr freuen dürfen: »Ich denke, dass wir einen mannschaftsdienlicheren Basketball sehen werden als in der vergangenen Saison. Diesbezüglich wollten wir uns verstärken, um nicht so leicht ausrechenbar zu sein. Das ist auch attraktiver für die Fans.«

Bislang zwei klare Niederlagen im BBL-Pokal

Zum Gegner aus Trier: Beim Zweitliga-Meister hat sich über den Sommer nicht viel verändert. Gleich zehn Aufstiegshelden tragen auch weiterhin das Trikot der Gladiators, die nach zehn Jahren Pro A nun wieder erstklassig sind. Darunter auch Center Maik Zirbes, der früher für die deutsche Nationalmannschaft und in der Euroleague auf allerhöchstem Niveau gespielt hat. Der wuchtige 35-Jährige machte den Tigers vergangene Saison mit seiner Präsenz unter den Körben das Leben extrem schwer. Interessant: Die Moselstädter haben nur vier neue Spieler verpflichtet. Diese Kontinuität sieht man selten im deutschen Basketball. Ebenfalls spannend: Triers Jacques Schneider ist mit 33 Jahren der mit Abstand jüngste Trainer in der Bundesliga.

Die Tigers nehmen zum dritten Mal in Folge am BBL-Pokal teil. Dieser wurde zur Saison 2023/24 grundlegend reformiert. Seither dürfen auch die sieben besten Zweitligisten der abgelaufenen Spielzeit an den Start gehen. Die Überraschungen halten sich allerdings in Grenzen. In den vergangenen beiden Jahren schaffte jeweils nur ein Zweitligist den Einzug in die zweite Runde. Die Tübinger hatten bislang zwei Mal klar das Nachsehen. 2023 unterlag man als BBL-Aufsteiger unter dem langjährigen Erfolgscoach Danny Jansson den Basketball Löwen Braunschweig 64:78. Im letzten Jahr kamen die Raubkatzen mit Reinboth an der Seitenlinie gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 63:91 unter die Räder. Und dieses Mal?

Die Chancen stehen nicht allzu schlecht, dass es zumindest enger werden könnte. Schließlich duellieren sich die Neckarstädter nicht wie in den vergangen beiden Jahren mit gestandenen Bundesliga-Teams, sondern treffen mit Trier auf einen Aufsteiger, den man in den vergangenen zwölf Monaten immerhin zwei Mal geschlagen hat. (GEA)