Tigers Tübingen als klarer Favorit im Heimspiel gegen Rasta Vechta

Die Tübinger Zweitliga-Basketballer gehen vom Papier her als glasklarer Favorit in die Begegnung gegen Rasta Vechta II. Warum man die bislang in allen neun Partien sieglosen Niedersachsen nicht unterschätzen sollte.