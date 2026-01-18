Tübinger Zweitliga-Basketballer im freien Fall - Klatsche auch in Bochum

Bitte aktivieren Sie Javascript

BOCHUM. Nichts geht mehr. Auch beim Tabellenzehnten VfL Sparkassen Stars Bochum standen die Tübinger Zweitliga-Basketballer auf verlorenem Posten. Nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit traten die Tigers mit einer 55:81 (27:35)-Klatsche im Gepäck die Rückreise an. Damit setzt sich der freie Fall fort. Es war in den vergangenen neun Partien bereits die achte Niederlage des Teams von Trainer Henrik Sonko, dem es nach dem desaströsen Auftritt seines Teams die Sprache verschlagen hatte.

Mehr als ein beredtes Schweigen war von dem Schweden nicht zu vernehmen. Nachdem er Trainer Felix Banobre und dessen Bochumer Mannschaft gratuliert hatte und dabei von einem »absolut verdienten Sieg« der Gastgeber sprach, sagte er zum Auftritt seines eigenen Teams genau einen einzigen Satz: »Zu meiner Mannschaft möchte ich heute keinen Kommentar abgeben.« Dass Banobre auf der Gegenseite die an den Tag gelegte Energie bei seinen Schützlingen hervorhob, spricht im Umkehrschluss Bände über einen der Schwachpunkte der Tübinger.

Viel zu wenig getroffen

Doch es fehlte beimTabellenzwölften an weit mehr. Wenn die Dreier nicht fallen, sieht es bei den Mannen um Neuzugang Larry Thomas schlecht aus. Mit gerade mal 16 Prozent Treffer-Quote aus der Distanz zogen die Tigers wieder mal gegenüber dem Kontrahenten (24 Prozent) den Kürzeren. Weil man aber auch aus der Halbdistanz und unter dem Korb zu viele Chancen liegen ließ und nicht mal die Hälfte dieser Möglichkeiten in der Reuse versenkte, auch bei den Freiwürfen nur vier von zehn Versuchen traf und dazu noch deutlich mehr Bälle als Bochum verlor, war in der Bones-Hands-Arena nichts zu holen. Da half es auch nichts, dass man bei den Rebounds knapp die Nase vorn hatte (44:42).

Im ersten Viertel war's noch ein offenes Spiel. Die Tigers führten 8:7, ehe sie mit 12:17 in Rückstand gerieten. Felix Edwardssons Dreier brachte die Gäste wieder in Schlagdistanz. Auch im zweiten Abschnitt war noch nicht abzusehen, dass das Sonko-Team derart einbrechen würde. Bernard Pelote sorgte für die 21:19-Führung der Tübinger (12.). Es sollte das letzte Mal am Samstagabend bleiben, dass sein Team in Front lag. Zur Pause betrug der Rückstand acht Punkte (27:35).

Schwächste Ausbeute in dieser Saison

In der zweiten Halbzeit drehten die Bochumer auf. Nach 25 Minuten lag die Sonko-Crew mit 18 Zählern zurück (32:50). Vergebene Chancen, geblockte Dunkings und reihenweise Ballverluste im Spielaufbau machten es den Sparkassen Stars leicht, davonzuziehen. Die Tigers agierten fahrig, kopflos, näher als bis auf 13 Punkte kamen sie vor 1.100 Zuschauern nicht mehr heran. Bochums Myreon Jones jr. traf im dritten Viertel bereits seinen fünften Dreier und hatte damit am Ende genau so viele erfolgreiche Distanzwürfe zu Buche stehen wie das gesamte Tübinger Team. Auch Sonkos Auszeiten brachten keine Wende. Im Schluss-Viertel lagen die Bochumer mehrfach mit 28 Punkten vorne. Die Tigers, bei denen Lukas Milner mit 13 Punkten am erfolgreichsten war, hatten sich da längst in die Niederlage ergeben. Gerade mal 55 erzielte Punkte bedeuteten die bisherige Tübinger Minus-Leistung in dieser Saison. (GEA)