Die Tübinger Zweitliga-Basketballer sind zurück in der Erfolgsspur. Welchen Anteil Nachverpflichtung Jay Nagle sowie sein alter und neuer Teamkollege am 81:78 (45:43)-Sieg über die PS Karlsruhe Lions haben.

Kenny Cooper hat wieder einmal das Spiel in der entscheidenden Phase an sich gerissen und durch seine sagenhaften 28 Punkte auch für Tübingen entschieden. Foto: Wörn/Eibner Kenny Cooper hat wieder einmal das Spiel in der entscheidenden Phase an sich gerissen und durch seine sagenhaften 28 Punkte auch für Tübingen entschieden. Foto: Wörn/Eibner

