Tübingen vor schwerer Aufgabe

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Für viele Experten zählt der kommende Gegner der Tigers zu den Topfavoriten um die Meisterschaft und somit auch den (Wieder-)Aufstieg. Am ersten Spieltag gelang der Strauß-Truppe ein deutlicher 98:80-Auswärtserfolg bei den EPG Baskets Koblenz. In der ersten Runde im BBL-Pokal mussten sich die Veilchen nach harter Gegenwehr nur knapp dem Bundesligisten Telekom Baskets Bonn mit 84:91 geschlagen geben. Komplett andere Vorzeichen hingegen bei den Gästen. Das Team von Trainer Henrik Sonko hat den Saisonauftakt gegen den Nürnberg Falcons BC deutlich mit 81:100 verloren. An diesem Abend war die Tübinger Leistung vor allem im ersten Viertel (7:31) nicht wettbewerbsfähig. »Wir waren in allem das schlechtere Team«, zeigte sich Sonko nach dem Liga-Auftakt frustriert und enttäuscht über die Vorstellung seiner Mannschaft.

Der Blick muss jedoch nach vorne gehen, wenngleich den Raubkatzen eine enorm schwere Aufgabe vor der Brust steht. »Wir treffen auf einen sehr guten Gegner. Das wird eine richtige Herausforderung für mein Team. Anders als gegen Nürnberg müssen wir von Beginn bereit sein, auf allen Positionen physisch gut verteidigen und bei den Rebounds besser zugreifen«, blickt Sonko auf das Duell bei den Veilchen. Personell kann der Schwede auf das gleiche Personal wie zuletzt zurückgreifen. Silas Oriane ist nach mehrwöchiger Verletzungspause (Knie) zudem wieder bereit für ein paar Minuten auf dem Feld. Das Team hat sich schon am Freitagvormittag nach dem Training auf den Weg Richtung Göttingen gemacht. (GEA)