Schwede Sonko übernimmt

TÜBINGEN. . Die Suche des Nachfolgers von Domenik Reinboth sowie die Zeit von Eric Detlev als Interimscoach ist beendet. Nach der Absage von Wunschkandidat Fabian Strauß ist der 47-Jährige der neue Mann an der Seitenlinie. Er kommt vom südwestschwedischen Erstligisten Borås Basket, dem Club in der 115.000-Einwohner-Stadt etwa 50 Kilometer östlich von Göteborg, wo der Familienvater (ein Sohn, eine Tochter) in den vergangenen sieben Jahren äußerst erfolgreich tätig war. Zuletzt scheiterte Sonko als Hauptrunden-Zweiter im Play-off-Finale gegen Spitzenreiter Norrköping und wurde damit Vize-Meister.

Knapp drei Wochen nach dem Tübinger Saisonende in Play-off-Runde eins ist die wichtigste Personalie für die kommende Spielzeit damit neu besetzt. »Wir hatten sehr viele interessante Trainer zur Auswahl, der Basketball-Standort Tübingen hat weiter einen interessanten Namen«, berichtet Sportdirektor Detlev. »Sonko ist ein absoluter Fachmann, der in den vergangenen Jahren einer der erfolgreichsten Trainer in Schweden war«, sagt Detlev.

Von Montag bis Mittwoch wird Sonko in dieser Woche in Tübingen weilen, um sich vor Ort umzuschauen. Nach dem Finnen Danny Jansson ist er nächste Skandinavier in Diensten der Raubkatzen. Tübingen ist für ihn die erste Trainerstation außerhalb seiner Heimat. »Dieser Schritt ist für mich eine große Chance in meiner Karriere«, sagt Sonko. Die US-Amerikaner Zach Cuthbertson (Veolia Towers Hamburg) und Bode Hume (Telekom Baskets Bonn) spielten unter seiner Regie in Borås, ehe sie den Sprung in die Bundesliga schafften. (wil)