Pelote vom College zu den Tigers

TÜBINGEN. Zuletzt spielte der 2,04 Meter große und 102 Kilogramm schwere Power Forward für die Western Carolina University in der Southern Conference der NCAP I. Pelote wird in Tübingen das Trikot mit der Nummer eins tragen. Er »hoffe, so viele Einsätze wie möglich für die Tigers bestreiten zu dürfen«, so der 22-Jährige. Den Tigers-Fans versprach er »Liebe und Leidenschaft fürs Spiel«. Mit der siebten Neuverpflichtung ist die Kaderplanung der Schwaben vorerst abgeschlossen. »Zwei externe Nachwuchsspieler werden die Mannschaft noch ergänzen«, berichtet Sportdirektor Eric Detlev.

In Sachen Vincent Neugebauer gibt es derweil keine Neuigkeiten. Bekanntlich strebt der Center einen Wechsel an ein College in den USA an, wo er unter deutlich professionelleren Bedingungen trainieren und künftig aufgrund einer umfassenden Reform der Statuten von den Universitäten auch bezahlt werden könnte. Der 23-Jährige hat bei den Schwaben aber noch einen laufenden Vertrag.

Nach JaCobi Wood ein weiterer Rookie im Team soll der junge Mann mit der Trikotnummer 1 auch in der Unistadt am Neckar seine durchaus vorhandenen Qualitäten zum Einsatz bringen. In 30 Begegnungen erzielte der Tübinger Zugang gute 14,2 Zähler und 7,6 Rebounds in knapp 28 Minute Einsatzzeit. Auch verwandelte er 34,9 Prozent seiner Würfe aus der Distanz. Mit diesen Leistungen ist ihm zuletzt der Durchbruch gelungen. Mit 426 Punkten und 227 ergatterten Korbabprallern war Pelote bester Akteur seinen Teams in diesen zwei Kategorien. »Ich möchte im Trikot der Tigers für Furore sorgen und das Team zu vielen Siegen führen«, ließ er weiter wissen.

»Er bringt als Power Forward ein gutes Gesamtpaket mit: Punkte, Rebounds, eine gute Wurfauswahl, Athletik sowie Zug zum Korb - all das gepaart mit viel Energie«, so der neue Tigers-Cheftrainer Henrik Sonko über Pelote. Das Potenzial für eine lange und erfolgreiche Karriere in Europa sei »auf jeden Fall vorhanden«, berichtet der 47-Jährige über den elften Spieler der Mannschaft. Detlev war vor allem von der Athletik des Vierers beeindruckt und ist überzeugt: »Bernard wird bei uns eine wichtige Rolle einnehmen.« (GEA)