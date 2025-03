Die Tübinger Zweitliga-Basketballer gewinnen das extrem wichtige Spiel im Play-off-Kampf in Bochum mit 103:92. Vorsicht mit einem vorschnellen Urteil: Aber diese Begegnung zeigte eindrucksvoll, was ein Trainerwechsel bewirken kann

Erzielt acht Punkte: Tigers-Kapitän Till Jönke. Foto: Steppkes/Eibner Erzielt acht Punkte: Tigers-Kapitän Till Jönke. Foto: Steppkes/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.