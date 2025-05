Ex-Tübinger Daniel Keppeler zieht es in die Bundesliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Daniel Keppeler war nach dem Bundesliga-Abstieg der Tigers Tübingen im vergangenen Jahr der einzige deutsche Spieler, der den Club verlassen hat und dennoch weiter in der 2. Basketball-Bundesliga auf Punktejagd ging. Der langjährige Center der Raubkatzen (2020 bis 2024) wechselte zu BBL-Mitabsteiger Hakro Merlins Crailsheim und legte beim Club aus Hohenlohe zuletzt eine überzeugende Runde (10,1 Punkte und 4,2 Rebounds) hin. Nun wird der 28-Jährige doch noch - oder besser gesagt doch wieder - mit einem Vertrag in der Bundesliga belohnt.

Nach Informationen des GEA und des Hamburger Abendblatts wird Keppeler künftig für den neunfachen deutschen Meister Bamberg Baskets auflaufen. Die Franken erlebten eine enttäuschende Spielzeit und landeten in der abgelaufenen BBL-Hauptrunde nur auf dem 15. Platz. Für den gebürtigen Franken ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Keppeler lief bereits in der Jugend für die Baskets auf. Im Juni 2020 gab er in den Bamberger Farben seinen Bundesliga-Einstand. (GEA)