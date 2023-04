Ein Derby zum Schluss für die Tigers Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHWENNINGEN. Nach dem Derby ist vor dem Derby. Vergangenen Samstag feierte Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen einen 85:76 (37:36)-Erfolg gegen die PS Karlsruhe Lions. Nur eine Woche später (Samstag, 19.30 Uhr, sportdeutschland.tv) gastiert das Team vom finnischen Headcoach Danny Jansson bei den Wiha Panthers Schwenningen. Die Partie bildet zugleich den Abschluss der Hauptrunde. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr: Tübingen bleibt Zweiter, Schlusslicht Schwenningen steht bereits seit geraumer Zeit als Absteiger fest.

Center Daniel Keppeler zurück

Hinter den Schwenningern liegt eine Saison mit vielen Tiefen. Das Team aus dem Schwarzwald musste im Februar einen Insolvenzantrag stellen. Mit einem immens kleinen Kader gingen die letzten 13 Begegnungen verloren. Das Auswärtsspiel bei den Uni Baskets Paderborn vor zwei Wochen musste – aufgrund nicht ausreichender Anzahl an Spielern – sogar abgesagt werden. Das Spiel wurde für Paderborn gewertet. Alle Statistiken sprechen für die Jansson-Truppe. Für Delante Jones kommt es dabei zur Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, wo der 27-Jährige bis Ende Januar zehn Partien absolvierte und mit 16,8 Punkten Topscorer seines alten Teams war. Auf Tübinger Seite kann Jansson auf eine ordentliche Trainingswoche zurückblicken. Seit vielen Monaten standen alle 14 Spieler im Training zur Verfügung. So auch wieder der etatmäßige Center und beste Shotblocker der Liga Daniel Keppeler, der zuletzt acht Spiele wegen einer Fingerverletzung aussetzen musste. (GEA)