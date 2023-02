75:79 – Tigers Tübingen unterliegen knapp im Topspiel gegen Artland Dragons

Bitte aktivieren Sie Javascript

QUAKENBRÜCK. Nach starker zweiter Halbzeit war der Sieg vor toller Kulisse in der Schlussminute für Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen gegen die Artland Dragons zum Greifen nahe. Am Ende wurde die Aufholjagd von den Gästen aber nicht mit einem Sieg abgeschlossen.

Erneut ohne den verletzten Erol Ersek lagen die Schützlinge von Tigers-Chefcoach Danny Jansson in der 35. Spielminute erstmals seit dem 20:19 (8.) wieder in Führung (67:66). Dann ging den Tigers allerdings das Wurfglück verloren. Bester Tübinger war mit 25 Punkten und sechs Rebounds wieder einmal Mateo Seric, gefolgt von Zac Seljaas (19/6).

Nach dem Spiel in Münster an diesem Dienstag steht am kommenden Sonntag (16 Uhr) dann das nächste Topspiel an, wenn die Tigers den Tabellenführer Rasta Vechta empfangen. Lasst es uns den Dragons gleichtun und das Topspiel in voller Halle feiern. (GEA)