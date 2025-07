U18-Junioren des TC Markwasen Reutlingen sind württembergischer Meister

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Große Freude beim TC Markwasen Reutlingen. Die U 18-Tennis-Junioren wurden württembergischer Meister. Zum zweiten Mal in der über 55-jährigen Geschichte des Clubs holte ein Markwasen-Team die württembergische Mannschaftsmeisterschaft. Damit setzt sich die Erfolgsserie der goldenen Generation fort. Vor zwei Jahren wurde das Team von Trainer Marek Kimla württembergischer Titelträger in der U 15.

Der TC Markwasen um Teamkapitän Benjamin Fock präsentierte sich in der zurückliegenden Saison in Topform. Gegen den härtesten Rivalen TEC Waldau gab es einen 4:2-Sieg. Alle anderen Begegnungen wurden mit 6:0 gewonnen. In der Abschlusstabelle werden die Reutlinger mit 5:0 Punkten und 28:2 Matches notiert. Der TEC Waldau kam auf 4:1 Punkte und 20:10 Matches. »Wir sind unheimlich stolz auf jeden einzelnen Spieler. Die Jungs wollten unbedingt den Titel holen und wurden von Spiel zu Spiel hungriger«, freute sich Jugendwart Robert Pesce. Bemerkenswert: Das gesamte U 18-Team gehört zum Stamm der Männer-Mannschaft, die in der Oberliga aufschlägt.

»Die Jungs wachsen und entwickeln sich seit knapp zehn Jahren gemeinsam«, stellt der Markwasen-Vorsitzende Benjamin Blank erfreut fest. Blank lobt die hervorragende Trainerarbeit. Der TC Markwasen biete »alles, was zum Erfolg beiträgt: eine sportliche Atmosphäre und gezielte Förderung. Wir sind überglücklich über diese Meisterschaft. Die Jungs haben ein neues Erfolgskapitel in der Geschichte des TC Markwasen geschrieben«, so Blank. (GEA)