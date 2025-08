TV Bauer Finanz Reutlingen verliert gegen Bad Vilbel 2:7

Das schlechte Wetter mit viel Regen hat auch Einfluss auf die Freiluftsaison in der 2. Bundesliga. »Es ist schon der dritte Spieltag mit Spielen in der Halle«, ärgerte sich TVR-Trainer Marek Kimla. Das Wetter hielt auch Zuschauer vom Kommen ab. Für die Akteure war die Ungewissheit keine einfache Situation. Am Morgen wurden noch die Plätze gepflegt. Es folgte der große Regen, zum Spielbeginn um 13 Uhr kam die Sonne heraus. »Die Plätze waren aber nicht bespielbar«, berichtete Kimla. Die zweite Runde der Einzelspiele begann draußen. Ein Platz war jedoch so weich, dass Jeremy Schifris auf den unteren Plätzen fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen musste. Um 16.30 Uhr ging es erneut in die Halle. »Da kommt einfach keine Stimmung auf«, schimpfte Kimla. (tob)