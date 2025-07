Tim Handel bei den Metzingen Open: Was ist dem Local Hero zuzutrauen?

Spielt für den TV Reutlingen in der 2. Bundesliga an Position eins: Der Ohmenhäuser Tim Handel.

METZINGEN. Es geht Schlag auf Schlag. Am Freitag und Sonntag stand Tim Handel noch für den TV Reutlingen in der 2. Tennis-Bundesliga auf dem Platz, am Montag trainierte der Ohmenhäuser Profi bereits wieder auf der Anlage des TC Metzingen. Dort bereitete sich die Nummer 630 der Welt auf sein Auftaktmatch in der ersten Runde der Metzingen Open am Mittwoch vor. Das Los meinte es gut mit dem 28-Jährigen: Er trifft auf einen Qualifikanten. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest, da die Quali-Finals erst am Dienstagmorgen gespielt werden. Der GEA hat mit Handel vor seinem Erstrundenduell beim ITF-Turnier gesprochen.

GEA:Was können die Fans in dieser Woche von Ihnen erwarten? Was ist Ihr Ziel?

Tim Handel: Vor drei Jahren bin ich bei den Metzingen Open in der 2. Runde ausgeschieden. In diesem Jahr möchte ich auf jeden Fall über die 2. Runde hinauskommen. Das ist mein klares Ziel. Ich hoffe, dass ich den Zuschauern ein gutes Niveau präsentieren kann. Am Sonntag habe ich ein gutes Match für den TV Reutlingen gespielt. Daran möchte ich jetzt anknüpfen. Ich verspreche, dass ich fighten werde und hoffe natürlich, dass einige Leute vorbeischauen (schmunzelt).

Im Mai 2024 standen Sie noch auf Platz 362 der ATP-Weltrangliste. Aktuell werden Sie auf Rang 630 geführt. Was sind die Gründe dafür?

Handel: Ich war 2024 von März bis Mai verletzt und habe im Mai dann ohne zwei Monate gespielt zu haben, mein Carrer-High gehabt. Danach habe ich es nie so richtig geschafft, mehrere gute Matches am Stück zu spielen. Ich kann immer noch richtig gute Leute schlagen, aber wenn man nur in der ersten oder zweiten Runde gut spielt, dann sammelt man zu wenig Punkte für die Weltrangliste, um wirklich nach oben zu klettern. Ich würde nicht sagen, dass ich schlechter spiele als vor einem Jahr, als ich auf Platz 362 der Welt stand. Doch das aktuelle Thema ist die Konstanz.

Am Freitag bestreitet der TV Reutlingen sein viertes Saisonspiel in der 2. Bundesliga. Was ist, wenn Sie die ersten beiden Runden überstehen und an diesem Tag das Viertelfinal-Match bestreiten sollen?

Handel: Wir haben die Absprache getroffen, dass ich so lange bei den Metzingen Open spiele so weit ich eben komme. Deshalb hoffe ich, dass ich am Freitag nicht für den TVR auflaufen werde (grinst).

Was sind Ihre Ziele für das verbleibende Jahr?

Handel: Ich möchte wieder unter die Top 400 kommen. Ich weiß, dass ich das Level dazu habe, doch dazu muss ich jetzt viele konstant gute Wochen spielen. (GEA)