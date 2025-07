So haben sich die Local Players in der Quali der Metzingen Open geschlagen

Die Metzingen Open sind ein ITF-Turnier der 30.000 US-Dollar-Preisgeldkategorie, das auch als M25 bezeichnet wird. Doch wo reiht sich das Event in den verschiedenen Turnierebenen im Profi-Tennis der Männer ein?

1. Stufe: Grand-Slam-Turniere (Australian und French Open, Wimbledon sowie die US Open)

2. Stufe: ATP-1.000er-Master-Turniere (z.B. in Monte Carlo oder Rom)

3. Stufe: ATP-500er-Turniere (z.B. in Halle/Westfalen oder am Hamburger Rothenbaum)

4. Stufe: ATP-250er-Turniere (z.B. Boss Open in Stuttgart am Weissenhof)

5. Stufe: ATP-Challenger-Turniere (diese werden aktuell mit Preisgeldern in Höhe von 60.000 bis rund 230.000 US-Dollar dotiert. Es ist damit das Bindeglied zwischen der Future Tour und ATP Tour)

6. Stufe: Future-Turniere. Entweder M25 (wie die Metzingen Open erstmals in diesem Jahr) oder M15 (in dieser Kategorie wurden die Metzingen Open in den vergangenen drei Jahren ausgetragen).

Interessant: Die Grand-Slams an der Spitze und die Future-Turniere in der untersten Stufe werden vom Tennisweltverband ITF ausgetragen. Alle weiteren Turniere veranstaltet die ATP (Association of Tennis Professionals). (ott)