Reutlinger überzeugen bei Bezirksmeisterschaft

ESSLINGEN. Reutlinger Festspiele bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften in Esslingen: Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen krönte sich jeweils ein Tennis-Ass des TV Reutlingen zum Champion. Während der topgesetzte Christian Wedel seiner Favoritenrolle gerecht wurde, feierte Alessandra Traub einen überraschenden Erfolg und mauserte sich zum Favoriten-Schreck. Beide dürfen sich über eine Gewinn-Prämie von 500 Euro freuen.

Kurios: Die 26-jährige Traub, nur an Position sieben beim Turnier gesetzt, war in den ersten beiden Runden gegen ihre Trainingspartnerinnen aus Reutlingen gefordert. Die frühere US-College-Spielerin besiegte im Auftaktmatch Hannah Klaiber (TC Markwasen) mit 6:0, 7:6. Nur wenige Stunden später war Traub im Viertelfinale gegen die an Position zwei gesetzte Vereinskollegin Lisa-Marie Wurst gefordert und behielt dort in einer sehr umkämpften Partie mit 6:1, 6:4 die Oberhand. Im Halbfinale zeigte Traub schließlich der an dritter Stelle gesetzten Polly Eichner (TC Bernhausen) die Grenzen auf (6:2, 6:3). Im Finale bezwang die 26-Jährige als älteste Teilnehmerin im Frauen-Feld die talentierte Delia Weinmann – ebenfalls TC Bernhausen – nach einem spannenden Match-Tie-Break mit 6:4, 2:6, 10:7 und machte den Überraschungs-Coup auf der Esslinger Anlage mit insgesamt nur einem Satzverlust perfekt.

Fock scheitert im Halbfinale

Mindestens genauso packend verlief das Endspiel bei den Männern. Wedel, der vor wenigen Tagen bei einem ITF-Turnier in Rumänien seinen ersten ATP-Zähler für die Tennis-Weltrangliste sammelte und in der deutschen Rangliste auf Position 99 geführt wird, musste wie Traub im Match-Tie-Break die Nerven behalten.

Das gelang dem 24-Jährigen gegen Giovanni Branchetti vom TC Göppingen eindrucksvoll. Der langjährigen US-Collegespieler, vergangene Saison für den TV Reutlingen in der 2. Bundesliga am Schläger, setzte sich mit 6:1, 5:7, 10:5 gegen Branchetti durch und krönte sich ebenfalls mit nur einem Satzverlust in vier Matches zum Champion im Bezirk.

Interessant: Branchetti gewann im Halbfinale zuvor gegen Youngster Benjamin Fock (TC Markwasen) nach einer intensiven Partie 6:4, 6:4. Im Viertelfinale scheiterten zuvor: Laurenz Maier, Manuel Frank (beide TV Reutlingen) sowie Moritz Ströbel und Youngster Daniel Heinz vom TC Metzingen. (GEA)